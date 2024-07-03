我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

不只買房養房貴 屋主賣房也要花大錢 平均約5.5萬

編譯周芳苑／綜合報導
房地產仲介商最新報告，全美2024年出售房屋成本約5萬4616元，其中大約39%或2萬1603元是仲介佣金。(美聯社)
房地產仲介商最新報告，全美2024年出售房屋成本約5萬4616元，其中大約39%或2萬1603元是仲介佣金。(美聯社)

在美國買房、養房很花錢，就連賣房也要負擔不少成本，通常花費將近5萬5000元，獲利受擠壓，其中2萬多元是仲介佣金。

房地產仲介商Clever Real Estate最新報告，全美2024年售房成本約5萬4616元，42%受訪賣家稱，售屋成本高於預期。

報告作者杜納韋-西爾(Jaime Dunaway-Seale)說，賣房成本非常高，利潤隨著縮水，賣家往往措手不及並感到失望。

Clever Real Estate於5月時對2022至2024年間出售房屋的1014人進行調查，統計發現，賣房成本中約39%支付房產仲介佣金，約2萬1603元。

所幸，房地產經紀佣金變革措施即將生效，賣家將不必再承擔全部費用，杜納韋-西爾依此推估，賣房成本可望減少1萬元。

賣房其他費用包括房屋維修約1萬元、過戶結算費8000元、買家優惠(buyer concessions)或者是賣方同意為買方付款以減少前期購買成本的費用約7200元、搬家費3250元、行銷廣告費2300元、售屋展示布置費(staging)2263元。

麻州理財業者American Private Wealth創辦人兼總裁艾哈邁德 (Kashif A. Ahmed)說，賣房最大成本是房地產經紀佣金。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors) 3月同意針對一反壟斷訴訟和解，聯邦陪審團發現該協會和其他房地產經紀公司合謀抬高房產買賣佣金；佛州律師事務所Cobreiro Law創辦人兼房地產律師科布雷羅(Claudia Cobreiro)說，和解協議預訂8月生效，屆時，賣方將不負責支付買方房地產經紀佣金。

和解尚未生效前，Clever Real Estate報告仍將仲介佣金納入賣房成本。

布雷羅說，政策歸政策，實際上仍需要房地產經紀人，而多數買家要負擔首付款、交屋過戶費，可能沒有額外的錢負擔佣金；杜納韋-西爾也認為賣家為激勵買方，結果恐會付佣金。

杜納韋-西爾提出若干減少賣房成本的方法，包括自己賣房不委託仲介、減少買方優惠、房屋布置費和廣告宣傳費用。

但調查也發現，委託仲介的成交價約比自己賣房高約3萬4000元。

房地產 佛州 麻州

上一則

難怪急催再生能源 Google五年來因AI碳排暴增50%

下一則

杭特拜登告福斯新聞 虛構影集抹黑

延伸閱讀

伊州汽油稅每加侖調漲至0.47元 全美第二高

伊州汽油稅每加侖調漲至0.47元 全美第二高
世華亞城分會7/27研討會 談企業貸款、房地產

世華亞城分會7/27研討會 談企業貸款、房地產
吳亦凡坐牢3年 母急售名車換錢 仲介介紹寫「某凡的車」

吳亦凡坐牢3年 母急售名車換錢 仲介介紹寫「某凡的車」
伊州汽油稅 即起每加侖漲至0.47元 全美第2高

伊州汽油稅 即起每加侖漲至0.47元 全美第2高

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48
麥肯錫的消費者研究指出，美國受訪的電動車車主中，有46%考慮換回汽油車。美聯社

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

2024-06-29 16:03

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死