不只買房養房貴 屋主賣房也要花大錢 平均約5.5萬

房地產仲介商最新報告，全美2024年出售房屋成本約5萬4616元，其中大約39%或2萬1603元是仲介佣金。(美聯社)

在美國買房、養房很花錢，就連賣房也要負擔不少成本，通常花費將近5萬5000元，獲利受擠壓，其中2萬多元是仲介佣金。

房地產 仲介商Clever Real Estate最新報告，全美2024年售房成本約5萬4616元，42%受訪賣家稱，售屋成本高於預期。

報告作者杜納韋-西爾(Jaime Dunaway-Seale)說，賣房成本非常高，利潤隨著縮水，賣家往往措手不及並感到失望。

Clever Real Estate於5月時對2022至2024年間出售房屋的1014人進行調查，統計發現，賣房成本中約39%支付房產仲介佣金，約2萬1603元。

所幸，房地產經紀佣金變革措施即將生效，賣家將不必再承擔全部費用，杜納韋-西爾依此推估，賣房成本可望減少1萬元。

賣房其他費用包括房屋維修約1萬元、過戶結算費8000元、買家優惠(buyer concessions)或者是賣方同意為買方付款以減少前期購買成本的費用約7200元、搬家費3250元、行銷廣告費2300元、售屋展示布置費(staging)2263元。

麻州 理財業者American Private Wealth創辦人兼總裁艾哈邁德 (Kashif A. Ahmed)說，賣房最大成本是房地產經紀佣金。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors) 3月同意針對一反壟斷訴訟和解，聯邦陪審團發現該協會和其他房地產經紀公司合謀抬高房產買賣佣金；佛州 律師事務所Cobreiro Law創辦人兼房地產律師科布雷羅(Claudia Cobreiro)說，和解協議預訂8月生效，屆時，賣方將不負責支付買方房地產經紀佣金。

和解尚未生效前，Clever Real Estate報告仍將仲介佣金納入賣房成本。

布雷羅說，政策歸政策，實際上仍需要房地產經紀人，而多數買家要負擔首付款、交屋過戶費，可能沒有額外的錢負擔佣金；杜納韋-西爾也認為賣家為激勵買方，結果恐會付佣金。

杜納韋-西爾提出若干減少賣房成本的方法，包括自己賣房不委託仲介、減少買方優惠、房屋布置費和廣告宣傳費用。

但調查也發現，委託仲介的成交價約比自己賣房高約3萬4000元。