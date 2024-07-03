洛杉磯屋主花3年趕走租霸 見屋況爆哭 損失20多萬

洛杉磯市中心威爾榭大道與韋斯特伍德大道交叉路口。附近一戶公寓的屋主花費將近三年試圖驅逐一名「租霸」，損失逾17萬元租金，惡房客離開後屋內一片狼藉。(Google街景)

商業內幕(Business Insider)報導，洛杉磯 一名屋主花費將近三年試圖驅逐一名「租霸」，損失逾17萬元租金 ，惡房客離開後房主進入屋內發現一片狼藉，令她忍不住崩潰大哭。

2020年愛莉森·溫斯維格(Alison Weinsweig)將位於韋斯特伍德(Westwood)的豪華公寓套房租給一名房客，沒想到卻迎來長達近三年的噩夢，更沒想到會讓她損失20多萬元。

今年4月溫斯維格終於進入她的公寓，發現屋內狀況慘不忍睹，讓她忍不住大哭。

照片顯示，地板血跡斑斑，料理枱出現裂縫，更嚇人的是，還有一個真人大小的人體模型。

承包商估算，除了17多萬元的未付租金外，還需要花費數萬元修復房屋。

溫斯維格是一名半退休的房地産經紀人，2004年她買下位於威爾榭大道(Wilshire Boulevard)的一間兩房頂層公寓，在那裏住了十年，之後搬去賓州照顧生病的母親。

在碰到租霸之前，溫斯維格的公寓曾租給兩名房客，都未出現問題，她認為房客柯哈寧(Ramin Kohanim)也會一樣順利，一家租屋機構已經對柯哈寧審查，顯示他有社會安全號碼、可接受的信用評分，以及一個有大量資金的帳戶。

儘管有一些遲交租金的情況，柯哈寧的第一年租期沒有問題，但2021年7月簽了第二年租約後，情況變得糟糕，柯哈寧繳交第一個月的房租後再也沒付過任何租金。

溫斯維格幾個月未收到房租，於2022年1月採取法律行動。

Business Insider審查的法律文件顯示，柯哈寧受「COVID-19租客救濟法案」保障，法案防止房客因為在疫情期間陷入困境無法繳交租金而被驅逐。

柯哈寧申請租金援助通過後，溫斯維格只收到一小部分損失的租金，該案於當年夏季自動撤銷。

2022年稍晚，溫斯維格提交另一起訴訟，尋求收回房產和金錢賠償，但事情並未如期發展。

洛杉磯郡的暫停驅逐令於2023年3月到期。柯哈寧最終被勒令於今年4月搬離。

5月23日在加州 洛杉磯郡高等法院舉辦的聽證會上，溫斯維格向法庭表示公寓的狀況「絕對糟糕」。

柯哈寧的律師反駁公寓是被蓄意破壞，法官不同意其說法，表示「80平方呎的血跡不是一般的磨損」，法官下令將持有的1萬元還給溫斯維格，啟動該案。