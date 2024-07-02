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她錄取耶魯卻選讀州立奧本大學 目前年薪9萬 對當年決定「不後悔」

編譯周芳苑／綜合報導
卡蘿琳娜·威廉斯2017年申請大學時，獲得耶魯大學錄取，但她最後卻選擇就讀阿拉巴馬州立奧本大學。(奧本大學官網)
卡蘿琳娜·威廉斯2017年申請大學時，獲得耶魯大學錄取，但她最後卻選擇就讀阿拉巴馬州立奧本大學。(奧本大學官網)

卡蘿琳娜·威廉斯(Carolina Williams)2017年申請大學時，寫了一篇關於童年時訂披薩讓她覺得自己獨立的文章，獲得耶魯大學(Yale University)審查人員的青睞而錄取，但她最後卻選擇就讀阿拉巴馬州立奧本大學(Auburn University)。她如今25歲，從事年薪9萬元的工作，對於當年決定「不後悔」。

威廉斯是家裡第一個上大學的人，事先參觀過十幾個校園，了解各校氛圍、以及她可以在每一所學校學習什麼。

威廉斯當時並不確定想做什麼或主修什麼；她一直喜歡統計和研究，這對她來說很重要，她也喜歡寫作和文學。

威廉斯就只申請這兩所學校，耶魯和奧本的校園都令她喜歡，但最後選擇奧本大學是因為該校的商業分析項目，而且距離她田納西州的家人也比較近。她主修分析和行銷，2020年12月畢業。

威廉斯選擇大學考量的重點：

「我上過的大學給人留下深刻印象」

針對這點，耶魯大學刻意挑選和培養高收入人士和產業領袖，享有盛譽。

當時，耶魯大學錄取率略低於7%，奧本大學84%；根據Payscale網站，耶魯大學畢業生職涯早期年薪中間值是8萬9700元，奧本大學畢業生6萬7500 元。

威廉斯深深了解耶魯大學的聲譽，知道在那裡會受到良好教育，有令人興奮的機會參與校園組織等等，但不足以讓她心動。

花費是威廉斯選校一大考量，由於有獎學金和補助，就讀兩所學校所支付的學雜費大致相當，只不過讀耶魯還要負擔旅行費用。

威廉斯認為奧本課程更適合她想從事的工作，而且離家更近，有無盡機會嘗試新事物，並與人數三倍於耶魯大學的學生交流。

「這不是我要走的路」

假如選讀耶魯，威廉斯不知生活會如何，但在奧本大學會度過美好時光。常春藤名校對某些人來說是好選擇，卻不是她要的。

威廉斯2019年5月開始在田納西州的日產汽車(Nissan)北美總部實習，畢業後繼續留下來，目前在未來實驗室擔任創新和使用者體驗規畫師，年薪略高於9萬元，甚至超過耶魯畢業生薪資的中位數。

附帶一提，威廉斯5月22日在個人臉書發布訂婚喜訊。

奧本大學是阿拉巴馬州知名公立學府，創於1856年。(奧本大學官方臉書)
奧本大學是阿拉巴馬州知名公立學府，創於1856年。(奧本大學官方臉書)

耶魯大學 田納西州 阿拉巴馬州

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