新手駕駛看這裡 5款2萬元以下二手車最適合上路

2020年式Colorado (雪佛蘭官網)

新手上路，不妨先買輛二手車 練習駕駛技術，但什麼車款最適合菜鳥呢？專業汽車網站Edmunds參考了公路安全保險 協會(Insurance Institute for Highway Safety, IIHS)的碰撞測試評比，同時考量舒適性、燃油經濟性與功能性，選出五款售價在2萬元以下，不到7.5萬哩的中古車，供新手作為購車參考。

2015-2020年 雪佛蘭 COLORADO

根據IIHS的測試，2015-2021年的Colorado、依車廂長度分為extended-cab與crew-cab二款，在碰撞測試中都表現頗佳。但年份較舊的Colorados缺少一些如今常見的駕駛輔助功能，例如盲點警告；但較新的年份則有包括Teen Driver功能，讓父母可掌握孩子如何使用他們的皮卡。

2019年式Mazda 3 (IIHS官網)

2014-2022年 馬自達MAZDA 3

小型車通常能為年輕駕駛提供低廉的價格與經濟的油耗。MAZDA 3的碰撞測試成績也很優異。馬自達在2014年重新設計馬3的掀背款與四門款，並在2019年再次進行改款。新款車型提供更多的駕駛輔助功能、適用於雪天的全時四輪驅動系統及更現代化的資訊娛樂系統。這一時期的每款馬3都獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級。

2020年式Mazda 6 (馬自達官網)

2014-2021年 馬自達MAZDA 6

2014至2021年間生產的二手馬自達6轎車是一個明智的選擇。這款自今年4月起停產的時尚中型車可容納五人，標配四缸引擎將動力與效率完美結合。升級款渦輪增壓引擎提供更高性能，但油費也隨之增加。 此一時期的所有馬自達6都獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級。2016年後的車型在某些碰撞測試中，提供駕駛更好的保護。

2018年式CX-5 (IIHS官網)

想找一款2萬元以下的二手小型SUV，2014至2021年款的馬自達CX-5是個不錯的選擇。這些年份的CX-5除均獲IIHS的「最佳安全選擇」評級外，還擁有較高的車身、良好的視野、細膩的收納設計、方便停車等優點。全時四輪驅動與四缸引擎在效率與加速性能上表現出色。馬自達在2017年重新設計了CX-5，增加了更多標配的駕駛輔助功能。

2020年式SUBARU OUTBACK (IIHS官網)

2013-2020年 速霸陸SUBARU OUTBACK

對喜歡戶外活動的年輕駕駛來說，二手速霸陸OUTBACK是不錯的入門車款。這些年份的OUTBACK均獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級，還配備了標準全時四輪驅動與足夠的離地高度，有助於在山徑或露營區行使。如果不選擇六缸引擎與渦輪增壓引擎，這款速霸陸的油耗表現還算令人滿意。