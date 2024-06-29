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高溫氣候充電當心 電動車續航力降低、電池損耗增加

編譯莊瑞萌／綜合報導
炎熱高溫容易導致電動車電池充電效率降低，進而縮短每次充電可行駛距離。專家建議，將車子停放車庫或遮陽棚下，並避免在一天之中氣溫最高的時候充電。(美聯社)
炎熱高溫容易導致電動車電池充電效率降低，進而縮短每次充電可行駛距離。專家建議，將車子停放車庫或遮陽棚下，並避免在一天之中氣溫最高的時候充電。(美聯社)

天熱容易導致電動車(EV)電池充電效率降低，進而縮短每次充電可行駛哩程。專家建議，將車子停放車庫或善用省電模式等方法，可延長電動車的電池壽命。

根據Chase報導，通常當氣溫達華氏95度時，電動車行駛里程會減少17%，如此縮減幅度雖然不比寒冷天氣時嚴重，但仍舊會形成不便。此外，在極端高溫下充電，甚至獲只是停放不動，也會影響電池壽命。「消費者報告」(Consumer Reports)指出，多數電動車在華氏80度的氣溫下表現最佳，當溫度超過80度，便會造成續航力減少以及電池損耗。

就像燃油車的引擎會退化一樣，電動車的電池也會隨著時間出現蓄電容量變少以及充電效能變差，酷熱的天氣會加快這個過程。因此，當出現以下情況時就需格外注意：

第一、電池是透過化學反應提供能量，電動車的電池溫度若超過常態，這種反應便會加快而造成效率降低。高溫也會增加輪胎的摩擦力，車內更需要使用冷氣。這兩種情況便會進一步增加電池負擔，導致電力迅速耗盡。

第二、陽光直射或高溫籠罩會破壞電池周邊的保護層而造成電池快速退化。

第三、在高溫下充電。會增強電流，推動鋰離子在電池流通，因此有可能在電池內部形成細縫，導致次級反應發生。這種情況便會消耗鋰，造成能量移動更加困難。

如何解決上述問題，讓電池傷害降到最低？首先是將車子停放在車庫內或有遮蓋的陰涼處，當車子連接充電時，也可透過應用程式或定時功能進行預冷，並盡量少用車子的冷氣系統。另外，保持輪胎氣壓飽滿以減少滾動阻力並提高效率；保持行李廂乾淨無雜物，不要裝載不必要的東西而消耗電力，而且盡可能不要在一天當中最熱的時候駕車或充電。充電時達到80%即可，不用充到100%，因為電池充飽電時會產生更多內部阻力及熱能，造成電池承受更多壓力。

此外，如果車子有省電或「上坡輔助」(hill-hold)模式就應當使用。天氣炎熱時車主應特別留意電動車行駛哩程，並預期實際哩程會低於一般時期。

電動車 高溫

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