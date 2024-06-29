特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

亞利桑納州一位祖母把自己20個月大的孫女放在特斯拉 Model Y電動車 後座，繫好嬰兒座安全帶，關上門再繞到前門準備開車，不料車子發生故障，全車鎖死，用手機乃至卡片鑰匙都無法打開車門，氣溫不斷上升。這位祖母緊急撥打911，急救人員到場用斧頭打破車窗，才救出小孩。

每日郵報報導，芮妮‧桑琪士(Renee Sanchez)準備帶小孫女去鳳凰城動物園，她把小孫女安置在後座之後，突然全車失靈，手機、卡片車鑰匙均無法打開車門。打緊急電話向911求救，消防人員一看到車，第一句話就是：「呃，這是台特斯拉，這種車我們進不去。」

桑琪士當下表示，「我不在乎你們是否把車劈成兩半，只要把她救出來。」

消防隊員取出斧頭，把車窗貼好膠帶，以免玻璃碎片飛濺到小女嬰，再劈開這輛4萬5000元電動車的車窗，爬進去救她脫險。

桑琪士描述，小孫女一開始前幾分鐘還好，但等到消防員到來，出現騷動，窗戶被劈破，她就被嚇哭了。

確定孫女平安後，桑琪士想到事態可能變得更糟，不禁怒火中燒。

這起事故發生前幾個小時，住在鳳凰城另一端的一位女士因汽車電池出問題，被困在2021年Model Y電動車裡，而最近幾日當地氣溫高達華氏115度。幸好該女子用手機登入特斯拉的應用程式，發現駕駛座旁有個很少人知道的扳手，讓她可以從車內開門。

上個月，加州 一位特斯拉車主布莉安娜‧傑納爾(Brianna Janel)被困在車內40分鐘，外頭氣溫升到華氏103度，她無法搖下車窗，很害怕自己會悶死在車內。

她拍下視頻，顯示車子終於放她脫身時，車內溫度已達華氏115度。她將影片上傳到TikTok，目前點閱量已超過3000萬次。

傑納爾表示，自己從車子掙脫出來時，滿身大汗。

桑琪士表示，車子沒出錯時很好用，但出錯時可是會要人命的。特斯拉應該協助訓練消防急救人員如何處理類似危機，因為他們跟她一樣不懂這種新型車。