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58%青少年每天滑TikTok 13歲禁註冊難驗證

編譯陳韻涵／綜合報導
專家建議家長緩慢且深入的引導青少年進入難以避免的社媒世界，並提供他們所需的工具和資料。（美聯社）
專家建議家長緩慢且深入的引導青少年進入難以避免的社媒世界，並提供他們所需的工具和資料。（美聯社）

社群媒體的安全使用年齡，引起父母、部分青少年和國會議員注意；兩黨議員基於幼童使用社媒的安全疑慮舉辦多場聽證會，但就算有共識，制定法律和設置監管單位也需要時間，且迄今尚無任何相關法案過關。

丕優研究中心(Pew Research Center)報告指出，58%的青少年每天使用短影音平台「抖音」國際版「TikTok」，其中17%的受訪青少年表示，他們幾乎一直在滑TikTok。約半數青少年每天使用Snapchat和Instagram。

美聯社綜合專家建議，歸納適用家長和青少年的社媒使用建議。

青少年帳號 多由家長建立

2000年生效的「兒童網路隱私保護法」(Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)明文規定禁止13歲以下的兒童在未經家長同意的情況下使用社媒。

COPPA要求網站和線上服務公司揭露明確的隱私權政策，並在收集兒童的個人資料前，徵得其父母或監護人的同意，保障兒童的線上隱私，因此社媒公司普遍禁止13歲以下兒童註冊其服務。

非營利組織「常識媒體」(Common Sense Media)的社媒專家克莉絲汀‧艾格斯瑪(Christine Elgersma)表示，「不一定有個神奇年紀」，但「13歲可能不是青少年開始使用社媒的最佳年齡」。

COPPA禁止13歲以下青少年使用社媒，但新用戶註冊時缺乏有效的驗證方式，許多青少年的帳號一開始都是由家長等成人協助創建。

幾年以來，社媒公司強化保障措施，但都不是針對服務。她說：「開發人員需要在打造應用程式時，考慮兒童的需求。」

隨著時代演進，網路隱私不再是未成年人在網路上會遇到的唯一問題，另有霸凌、騷擾、飲食失調、自殺或更糟的風險。

使用社媒 應及早引導

專家表示，更實際且有效的方法是，緩慢且深入的引導青少年進入難以避免的社媒世界，並提供他們所需的工具和資料。

康乃爾大學社媒實驗室(Cornell Social Media Lab)主任、傳播學教授娜塔莉‧巴扎洛瓦(Natalie Bazarova)說：「不能指望孩子跳進社媒的世界就學會如何游泳，他們需要指引。」

艾格斯瑪，愈早開始愈好，建議家長在孩子大到可以上網前，就一起瀏覽自己的社媒動態，並就他們所看到的內容討論，包括若有朋友的朋友要求傳送照片或看到憤怒貼文，要如何處理等。

紐約州長霍楚最近簽署法案，允許家長阻止兒童閱讀演算程式建議的社媒貼文。（美聯社）
紐約州長霍楚最近簽署法案，允許家長阻止兒童閱讀演算程式建議的社媒貼文。（美聯社）

TikTok 社群媒體 抖音

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