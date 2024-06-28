偽裝13歲開IG帳戶 瀏覽Reels 3分鐘就被推薦色情短片

華爾街日報與東北大學的多項測試顯示，Instagram會定期向對成人內容感興趣的青少年帳戶推薦色情短片。(路透)

華爾街 日報(WSJ)與東北大學 (Northeastern University)電腦科學教授埃德森(Laura Edelson)持續6個多月、截至今年六月的多項測試顯示，Instagram(IG)會定期向對成人內容感興趣的青少年帳戶推薦色情短片，甚至連剛創立的新帳戶也會在數分鐘內被推薦此類內容。

報導指出，IG母公司Meta在一月時曾表示已限制性暗示影片等敏感內容，讓青少年能瀏覽符合其年齡層的影片，但測試顯示IG持續向未成年用戶推播成人導向內容。

多項手動測試 避演算法

華爾街日報和埃德森進行的十多項手動測試包括建立年齡設為13歲的新帳戶，不追蹤任何人、不搜尋任何內容，避免IG演算法影響。帳戶創立後就立刻開始瀏覽Reels功能的短片，最初推薦通常是喜劇、汽車、特技或人們出意外的影片，以及女性跳舞或擺姿勢等輕度性暗示內容。測試中這些帳戶也不點讚或收藏任何短片，但隨著滑短片的時間拉長，IG開始推送更露骨的短片，如模仿性行為、生動描述性器、搭配挑動歌詞的愛撫舞蹈。

有時成人色情內容創作者在短短3分鐘內就開始出現，觀看Reels不到20分鐘後測試帳戶就充斥此類創作者的短片，其中一些還會主動向參與貼文的用戶發送裸照。

Meta發言人史東(Andy Stone)對此表示這是人為實驗，與青少年實際使用IG的情況並不相符，該公司正努力防止其系統向未成年用戶推薦不當內容，且在過去幾個月中顯著減少。

暴力、霸凌 青少年看更多

不過Meta似乎早已知道相關問題，前員工透露2021年公司安全人員進行了類似測試並得出相似結果。華爾街日報查閱一份2022年的內部分析，發現Meta早就知道IG向年輕用戶展示的色情、血腥、仇恨言論比成人用戶更多：與30歲以上用戶相比，青少年看到的包含裸露貼文數量為3倍、暴力內容為1.7 倍、霸凌內容為4.1倍。