我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

網紅是夢想職業？沒保險、有薪假期…48%年賺不到1.5萬

編譯中心／綜合報導
TikTok和 YouTube等社群平台分潤標準愈來愈高。（路透）
TikTok和 YouTube等社群平台分潤標準愈來愈高。（路透）

網紅是不少年輕人甚至成年人夢想的職業，不過背後辛酸難以言喻。想成為成功的網路創作者競爭激烈，市場存活的的大部分是長期經營者，少見一夜成名現象。另外，大部分從業者收入低，沒有有薪假期、保險與退休保障。

華爾街日報報導，全球數億人常態性在社群媒體貼照發影片，投資銀行高盛（Goldman Sachs）統計，當中約5000萬人可從平台獲得報酬。但愈來愈多人投入網路內容生產業，到2028年，每年市場還會擠進10%到20%有志成為社群影響者的競爭者。

多項調查顯示，網路內容生產者通常短則數月，長則數年，才能由社群平台、網友、贊助商、商品銷售帶貨與廣告連結的整合資源中獲利。透過網路內容發想，創作者逐漸瞭解什麼可以吸引網友，製造聲量，增加粉絲追隨者，提高賺錢的機會。

但靠網路走紅賺錢並不容易，網紅行銷業者NeoReach指出，去年靠網路內容賺取收入人士中，48%僅能賺到1萬5000美元或更少，有13%可賺到10萬美元。

由於少數內容生產者看似一夜成名，坐享名利，能見度高，導致網紅業成了許多年輕人，包括成年人的夢想職業。但風光背後頗為辛酸，這行需要不斷產製內容，許多人常有創作動能不再的危機，得不斷企劃、拍攝、剪輯，期間還得尋找廣告商與大量粉絲互動。

Emarketer分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，大家不瞭解網紅背後的辛酸，能賺錢維持生計的都已入行多年，大部分不是一夜成名。這行就像自營商，沒有一般雇員的有薪假期、公司保險給付、退休金等，如今還面臨高通膨和高房貸利率，光靠產製網路內容難以維生。

平台分潤門檻 愈來愈高

此外，社群平台分潤標準愈來愈高，以TikTok為例，5月的分潤粉絲數與流量最低標各為1萬與10萬，Instagram只對能帶流量的使用者發出創作邀請，TikTok還面臨在美國下架的危機。YouTube去年也調整廣告分潤標準，訂閱者超過1000，Shorts點閱數在過去90天破1000萬點閱的創作者可獲45%的廣告業績分潤。

Emarketer數據顯示，美國網紅市場規模每年約在137億美元左右，當中81.4億來自於廣告商。許多網紅難以適應廣告業者的強勢作風，憂心失去自我風格。網路創作進場標準低，簡單器材拍攝與手機直播就可在各社群平台上線，但營造可獲利的粉絲數及流量，門檻愈來愈高。

退休金 保險 TikTok

上一則

美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號

下一則

拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM

延伸閱讀

讓陸藝人參加金曲、金馬獎？國台辦：支持交流

讓陸藝人參加金曲、金馬獎？國台辦：支持交流
波特王爆陸邀台網紅 國台辦：他也多次來交流

波特王爆陸邀台網紅 國台辦：他也多次來交流
舊金山旅遊行銷打網紅牌 招手中國客

舊金山旅遊行銷打網紅牌 招手中國客
波特王爆中國邀台網紅 國台辦：他也曾多次來交流旅遊

波特王爆中國邀台網紅 國台辦：他也曾多次來交流旅遊

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

2024-06-22 19:40
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）

3兄弟健行 竟發現6500萬年前暴龍化石

2024-06-21 02:00
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

2024-06-20 18:12

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友