網紅是夢想職業？沒保險、有薪假期…48%年賺不到1.5萬

TikTok和 YouTube等社群平台分潤標準愈來愈高。（路透）

網紅是不少年輕人甚至成年人夢想的職業，不過背後辛酸難以言喻。想成為成功的網路創作者競爭激烈，市場存活的的大部分是長期經營者，少見一夜成名現象。另外，大部分從業者收入低，沒有有薪假期、保險 與退休保障。

華爾街日報報導，全球數億人常態性在社群媒體貼照發影片，投資銀行高盛（Goldman Sachs）統計，當中約5000萬人可從平台獲得報酬。但愈來愈多人投入網路內容生產業，到2028年，每年市場還會擠進10%到20%有志成為社群影響者的競爭者。

多項調查顯示，網路內容生產者通常短則數月，長則數年，才能由社群平台、網友、贊助商、商品銷售帶貨與廣告連結的整合資源中獲利。透過網路內容發想，創作者逐漸瞭解什麼可以吸引網友，製造聲量，增加粉絲追隨者，提高賺錢的機會。

但靠網路走紅賺錢並不容易，網紅行銷業者NeoReach指出，去年靠網路內容賺取收入人士中，48%僅能賺到1萬5000美元或更少，有13%可賺到10萬美元。

由於少數內容生產者看似一夜成名，坐享名利，能見度高，導致網紅業成了許多年輕人，包括成年人的夢想職業。但風光背後頗為辛酸，這行需要不斷產製內容，許多人常有創作動能不再的危機，得不斷企劃、拍攝、剪輯，期間還得尋找廣告商與大量粉絲互動。

Emarketer分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，大家不瞭解網紅背後的辛酸，能賺錢維持生計的都已入行多年，大部分不是一夜成名。這行就像自營商，沒有一般雇員的有薪假期、公司保險給付、退休金 等，如今還面臨高通膨和高房貸利率，光靠產製網路內容難以維生。

平台分潤門檻 愈來愈高

此外，社群平台分潤標準愈來愈高，以TikTok 為例，5月的分潤粉絲數與流量最低標各為1萬與10萬，Instagram只對能帶流量的使用者發出創作邀請，TikTok還面臨在美國下架的危機。YouTube去年也調整廣告分潤標準，訂閱者超過1000，Shorts點閱數在過去90天破1000萬點閱的創作者可獲45%的廣告業績分潤。

Emarketer數據顯示，美國網紅市場規模每年約在137億美元左右，當中81.4億來自於廣告商。許多網紅難以適應廣告業者的強勢作風，憂心失去自我風格。網路創作進場標準低，簡單器材拍攝與手機直播就可在各社群平台上線，但營造可獲利的粉絲數及流量，門檻愈來愈高。