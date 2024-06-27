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18歲李蘇妮重新挑戰奧運路 一度罹患腎疾中止訓練

編譯尤寶琪／綜合報導
李蘇妮將在28日參加奧運選拔賽，爭奪美國隊名額。（路透）
李蘇妮將在28日參加奧運選拔賽，爭奪美國隊名額。（路透）

18歲的苗族裔選手李蘇妮，在2020年東京奧運拿下體操女子個人全能金牌，讓她成為明尼蘇達最出色的體育選手之一；但隨著東京奧運金牌的光環的褪去，李蘇妮得重新找到方法，面對現實生活帶來的各種挑戰。

李蘇妮的運動生涯，其實並不順遂，曾在東京奧運準備階段，因為腳傷差點退訓；東京奧運後，李蘇妮申請進入奧本大學(Auburn University)就讀，卻因課業和訓練繁重，身體出現異狀，被診斷罹患腎臟疾病。

李蘇妮向「Self」雜誌透露，她有幾個月腳踝出現腫脹，體重暴增了約40磅，且被診斷出罹患無法治癒的腎臟疾病，導致她六個月無法訓練。

「她在東京取得勝利，這是個重要時刻；接著的一、兩年跟隨著出現了不少意料外的名聲，」李蘇妮教練傑西．葛拉巴(Jess Graba)表示，「我想這無疑是需要時間適應。她才剛滿18歲，卻要去參加電視比賽「與明星共舞」並得住在洛杉磯，然後進入大學；她在短時間內經歷了這些學習和人生經驗。這一開始真的很讓人難以應付。」

李蘇妮現在退出大學體操，住在聖保羅(St. Paul)與教練葛拉巴進行訓練。教練表示：「我認為她是喜歡奧本大學的，但是太過困難了。她沒有正常的大學經驗，這是原因之一；我的哥哥是大學的教練，他說情況很瘋狂。」

回想在東京剛奪得金牌後，由於在新冠肺炎這個獨特的環境背景下，李蘇妮不像其他得獎的明星運動員，受到大量的關注與祝福，而是和教練兩人賽後為了接受藥物測試和詢問，在一旁乾等了90分鐘。

葛拉巴說：「那真的很掃興，特別是在新冠疫情的限制下，沒什麼我們能做的；最後，在等了幾小時之後，我們回到旅館；其他教練點了披薩，但因為沒有微波爐，所以我們只能吃冷的。」

雖然罹患腎臟疾病，但李蘇妮表示不會放棄巴黎奧運；她在5月於德州舉行的美國體操錦標賽上獲得全能第四名，讓她巴黎奧運之路有望，雖然這將會是條艱難的路；李蘇妮28日將在明尼阿波利斯(Minneapolis)參加奧運選拔賽，爭奪美國隊名額。

東京奧運後，李蘇妮的生活並不順遂，因大學課業和訓練繁重，身體出現異狀，被診斷罹患...
東京奧運後，李蘇妮的生活並不順遂，因大學課業和訓練繁重，身體出現異狀，被診斷罹患腎臟疾病。圖為今年四月李蘇妮出席一項奧運媒體活動。（路透）

東京奧運 巴黎奧運 德州

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