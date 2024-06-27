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大學畢業＝體操生涯終點？她們翻轉觀念繼續築夢

記者顏伶如／綜合報導
22歲的阿拉巴馬大學選手布蘭可原以為體操生涯進入尾聲，但卻喜得資格代表哥倫比亞進軍巴黎奧運，這是她放棄已久的夢想。（美聯社）
22歲的阿拉巴馬大學選手布蘭可原以為體操生涯進入尾聲，但卻喜得資格代表哥倫比亞進軍巴黎奧運，這是她放棄已久的夢想。（美聯社）

畢業、受傷、過度疲勞等因素，使得每年數十名大學體操選手或頂尖選手面臨發展機會消失的瓶頸。美聯社報導，如今有女子體操聯盟打算為選手被迫離開解決問題。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)選手露易莎‧布蘭可(Luisa Blanco)心裡有數，自己的體操生涯是有截止期限的。有趣的是，隨著年齡增長，她卻越來越抗拒退休。22歲的她一度以為今春為紅潮隊(Crimson Tide)效力就是體操生涯最後一季，結果去年在泛美運動會(Pan Am Games)獲得資格為哥倫比亞進軍巴黎奧運，這是她放棄已久的夢想。

在德州土生土長的布蘭可，家族來自哥倫比亞，現在正為奧運比賽全力衝次，不確定奧運閉幕典禮是否將代表體操生涯也將落幕。她說，其實滿希望永遠留在體操界，「這不是說離開就能離開的」。

美聯社報導，與布蘭可有著相同處境的選手，明年開始將有其他選項。

「全球影響體操聯盟」(Global Impact Gymnastics Alliance)希望為女子選手持續提供發展機會，直到她們主動想要退休為止。共同創辦人艾咪‧布爾曼(Aimee Boorman)、瑪拉‧福克斯(Maura Fox)、拉普萊絲‧威廉斯(LaPrise Williams)，女子運動的人氣普遍走高，「全美大學體育聯盟」(National Collegiate Athletic Association，NCAA)體操項目過去幾年特別受歡迎，為職業聯盟的發展提供機會。

「全球影響體操聯盟」預計2025年舉辦首場比賽，邀請已經大學畢業的選手參加，以及還不想要被迫退休的國際選手、頂尖體操選手。

曾擔任「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)教練的布爾曼說，女子體操選手在大學期間就結束運動生涯，但絕大多數選手都正值人生當中的尖峰時期。她說，女子選手的身心狀態都在最佳時期，卻因為被迫退休而面臨失落感與悲傷，「我們提供的平台將讓她們能夠持續發展」。

報導指出，以往美國體壇的傳統觀念為，女子體操選手必須是十多歲的少女，才能在比賽時發揮最佳水準，但如此迷思2024年已經改變，美國參加巴黎奧運的女子體操代表團極可能都是20多歲。

曾擔任「體操天后」拜爾絲(左)教練的布爾曼（右），共同創辦「全球影響體操聯盟」，...
曾擔任「體操天后」拜爾絲(左)教練的布爾曼（右），共同創辦「全球影響體操聯盟」，希望為女子選手持續提供發展機會，直到她們主動想要退休為止。（路透）

巴黎奧運 退休 拜爾絲

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