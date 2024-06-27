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佛大找來7呎9吋「高」手 破NCAA紀錄

記者胡玉立／綜合報導
身高7呎9吋的里歐將到佛羅里達州大學短吻鱷籃球隊打球。(取材自YouTube)
身高7呎9吋的里歐將到佛羅里達州大學短吻鱷籃球隊打球。(取材自YouTube)

現年18歲的加拿大籍籃球運動員奧利維耶·里歐(Olivier Rioux)，2022年即已寫下「全球青少年第一長人」金氏世界紀錄，日前被佛羅里達州大學短吻鱷(Gators)籃球隊網羅。體壇正盼目7呎9吋的里歐，進一步締造全國大學體育協會（NCAA）大學籃球歷史。中國前籃球選手姚明是7呎5吋。

大學籃球運動員平均身高略低於6呎5吋，最常見的身高是6呎7吋。里歐的身高7呎9吋，任何人站在他旁邊幾乎都顯得渺小。

男性平均身高為5呎9吋，而7呎3吋(221公分)幾乎已經達到人類生理構造極限。而同時擁有這種身高，以及能跑能跳、敏捷身手的運動員，幾乎是鳳毛麟角。NBA有史以來身高超過7呎3吋的球員總共也才24人，其中包括中國的「移動長城」姚明。

過去曾有五名大學籃球員身高達到7呎6吋，最近一位是佛州中央大學(UCF)2019年畢業生佛爾(Tacko Fall)；其他還有一些7呎5吋和7呎4吋的球員正在大學籃球界嶄露頭角。但放眼望去，里歐7呎9吋的高度，無人能比。

里歐2006年出生在加拿大魁北克省特勒博納(Terrebonne)，他父母也很高；父親身高6呎8吋，母親身高6呎2吋。

里歐在社群媒體平台Instagram擁有超過10萬名粉絲，他在簡介中聲稱自己「7呎7，穿了鞋7呎9」；他提到他哥哥身高6呎9吋，鞋子20碼。做為參考，俠客歐尼爾 (Shaquille O'Neal) 擁有NBA史上最大鞋碼22碼。

關注NCAA賽事的美國體育網站247 Sports，指出里歐這位新秀在全國排名第305位。他的臂展長達93吋，雙腳幾乎不需離地就能碰觸到籃框。他能有效堵住禁區，搶下籃板，確保對手無法靠近籃框。他也正在發展自己在快速反應環境中的協調能力。

里歐之前在以運動著名的佛州私校IMG學院(IMG Academy)打高中籃球，也曾協助加拿大國家男籃隊在2023年U18 FIBA美洲杯拿到銅牌，佛州網站宣稱他貢獻了4.5分和4.5個籃板球。

里歐很有可能仍在持續成長的身高和國際知名度，能否轉化為他在NCAA的表現，眾人正拭目以待。

佛州 加拿大 NCAA

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