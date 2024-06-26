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熱浪席捲美墨 致命高溫可能性增至35倍

編譯中心／綜合報導
全球暖化導致高溫最近席捲美國、墨西哥及中美洲，發生致命的可能性增至35倍。(美聯社)
全球暖化導致高溫最近席捲美國、墨西哥及中美洲，發生致命的可能性增至35倍。(美聯社)

世界氣候歸因組織(World Weather Attribution)日前表示，全球暖化導致高溫最近席捲美國、墨西哥及中美洲，發生致命的可能性增至35倍。

美聯社報導，世界氣候歸因組織的研究分析了「熱穹現象」(heat dome)5月底至6月初在美國西南部的亞利桑納州、新墨西哥州、德州、奧克拉荷馬州，以及墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、薩爾瓦多與宏都拉斯等國上空出現期間，連續五個最熱的晝夜。在多數地區，這五個白天是6月3日到7日，五個晚上是6月5日到9日，但在少數地區，高峰熱浪在5月26日就開始。

國家氣象局數據顯示，德州聖安傑洛(San Angelo)6月4日達到破紀錄的華氏111度。6月2日至6日之間，基督聖體市(Corpus Christi)機場的晚間氣溫從未低於華氏80度，每晚都創下紀錄，其中有兩晚超過華氏85度。

6月1日至6月15日之間，美國有超過1200個白天高溫記錄被打平或刷新。(美聯社...
6月1日至6月15日之間，美國有超過1200個白天高溫記錄被打平或刷新。(美聯社)

「全國環境資訊中心」(National Center for Environmental Information)表示，6月1日至6月15日之間，美國有超過1200個白天高溫紀錄被打平或刷新，同時創下近1800個夜間高溫紀錄。

世界氣候歸因組織指出，為了確定氣候變遷的作用，他們結合觀測與氣候模型並得出結論：人類燃燒化石燃料導致的暖化現象，使五天最高氣溫事件的溫度提高華氏2.5度，發生致命高溫可能性增至約35倍。

晚間更糟，這是此次熱浪如此致命的原因。氣候變遷使得晚間氣溫提高華氏2.9度，而且晚間不尋常炎熱的可能性提高200倍。

他們指出，隨著全球繼續燃燒化石燃料及排放溫室氣體至大氣層，預計未來還會有數以百萬計人面臨達到危險程度的高溫。

今年是有紀錄以來最熱的一年，破紀錄高溫至少已導致125人死亡，還有數以千計民眾中暑。

高溫 新墨西哥州 氣候變遷

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