極端氣候高溫、蟲害激增 害慘加州、全球農產

成熟的加州核桃。(路透)

極端天氣正在擾亂核桃 、杏仁、桃子、巧克力、咖啡 、葡萄酒和橄欖油的產地，由於其中部分作物集中生長在某些特定地區，意味著當地不穩定天氣恐嚴重擾亂全球價格。

破壞農作物的昆蟲因氣溫升高而激增，威脅加州特產的水果和堅果作物。加州大學 及聯邦農業部加州氣候中心(California Climate Hub)指出蘋果蠹蛾(codling moth)、桃枝蛾(peach twig borer)和桃折心蟲(oriental fruit moth)此三物種數量將會增加，並比往年更早出現。

這三種害蟲因喜愛侵襲核桃、杏仁和桃子造成大量損害而惡名昭彰，研究發現它們今年春天將比以往出現時間提早28天；每一代生命周期則縮短最多19天。作物單一生長季節內，害蟲若繁殖額外世代一定會增加控制害蟲的生產成本，頻繁使用殺蟲劑也不利於益蟲和環境。這些變化不會立即全數發生，但科學家預計未來20到30年內會出現更多的變化，這意味著目前的害蟲管理方法需要更新，如提前放置飛蛾陷阱。

華爾街日報報導，西非的熱浪和雨季混亂，導致今年可可價格飆至高點，巧克力製造商紛紛提高價格。全球第二大咖啡生產國越南遭遇嚴重乾旱，貿易商紛紛囤積咖啡豆，待價而沽。羅布斯塔(robusta)咖啡豆價格升至45年來新高；阿拉比卡(arabica)咖啡豆最近也變得更昂貴，過去三年產量下降導致價格上漲50%。

在義大利，豪雨造成葡萄發黴腐爛，全球葡萄酒產量降至1961年以來最低。同樣盛產紅酒的法國南部問題則剛好相反，波爾多區(Bordeaux)正面臨乾旱。農民們想方設法維持品質及產量，包括混合新品種、改良灌溉系統。但專家指出這些方法都有缺點，如灌溉技術可能會耗盡稀缺的含水層；若降低種植密度、增加每棵樹吸收水分的空間，又將降低產量而影響農民收入。

而地中海地區，乾旱使得橄欖欠收，橄欖油價格過去兩年幾乎翻倍。不論是餐廳或民眾都開始尋找替代品，但某些菜餚中橄欖油的地位無可取代。德國消費組織Stiftung Warentest三月宣布23種不同橄欖油的測試結果，發現平均品質下降，地中海出產的最高等級「特級初榨」(extra virgin)現在嘗起來也常有油耗味或刺鼻，美味程度不如以往。