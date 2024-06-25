熱浪席捲全美數十州 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

嚴峻熱浪侵襲全美數十州，首都華盛頓22日起氣溫突破華氏99.8度，創下近8年來最高溫紀錄，當地一尊6英尺高林肯蠟像慘遭「斬首」。(截取自ScottThuman在X影音畫面)

華盛頓郵報報導，嚴峻熱浪 侵襲全美數十州，首都華盛頓22日起氣溫突破華氏99.8度，創下近8年來最高溫 紀錄，當地一尊6英尺高林肯蠟像慘遭「斬首」。

How hot is it? Abe Lincoln's wax sculpture has melted! (His head has been removed to be repaired) #heatwave #weather pic.twitter.com/6cdzd49B7i — Scott Thuman (@ScottThuman) 2024年6月25日

華盛頓西北區蓋瑞森小學（Garrison Elementary School）2月在校內設置一尊前總統林肯（Abe Lincoln）端坐蠟像，不料近日遭遇高溫侵襲，截至24日上午，蠟像已經慘遭「斬首」，頭部與身軀分離，左腿也不見蹤影，右腿則融化成一團，原先正襟危坐的模樣消失殆盡。

美國廣播公司（ABC NEWS）報導，近來，熱浪侵襲全美，不斷擴大的熱穹現象（heat dome）籠罩全美27州，估計影響遍及1億民眾。

美國兩大城市洛杉磯與紐約分別收到高溫與極高溫警報，洛杉磯23日氣溫介於華氏89.9至99.8度，紐約當日高溫也可能打破高懸136年之久的單日紀錄。

根據美國國家氣象局（National Weather Service），紐約市單日最高溫紀錄是1888年6月23日的華氏95.9度。

除此之外，中東地區也受到熱浪侵襲導致傷亡。現在正值穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj），許多朝聖者不敵高溫中暑。根據沙國23日公布首份官方統計，已經有多達1301名朝聖者熱死。

鄰近歐洲地區也難逃熱浪魔爪，其中又以希臘首當其衝。

紐約時報指出，希臘今年經歷的連續熱浪比往年更早，許多地區的氣溫連續幾天超過華氏100度，迄今至少10名遊客在高溫曝曬下從事戶外活動而失蹤或死亡。