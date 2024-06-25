機器寵物 緩解老人孤獨感 90多歲婦人把它當一個伴 和它說話

紐約州老齡化辦公室(NYSOFA)月初宣布，將再送出4725隻機器狗給有需要的獨居老人，藉由陪伴長者對抗孤獨。(NYSOFA官方臉書)

紐約州 老齡化辦公室(New York State Office for the Aging, NYSOFA)月初宣布，將再送出4725隻機器狗給有需要的獨居老人 ，藉由陪伴長者對抗孤獨。

90多歲的海倫‧馬庫拉(Helen Macura)一直想要一隻狗，但她自1945年以來居住的老舊房屋並不適合養寵物 ，直到機器狗的出現，她才得以實現兒時夢想。

高齡101歲的海倫感謝機器狗「友好」(Friendly)的陪伴，牠是裝電池的金毛小狗，會吠叫、轉頭、舉起爪子，且不會亂跑到街上。

這是NYSOFA致贈的3萬1500隻機器寵物之一，NYSOFA日前宣布將再送出4725隻機器寵物，持續對抗老人孤獨的問題。

NYSOFA代理主任歐森(Greg Olsen)表示，孤獨不利老人健康，「簡直可以扼殺一個人」，機器寵物有助緩解孤獨。

然而，批評者可能稱機器寵物是「機器人外包」(botsourcing)人際關係，但歐森表示，機器寵物可成為話題，搭建另一層人際連結。

費雪(Ted Fischer)在幼兒玩具公司上班時，設想為老人設計機器寵物。該產品原本的受重視學齡兒童，但「約20%的回饋並非來自替四歲到八歲女兒購買的消費者，而是買給高齡的親人」。

費雪深信機器寵物對老人的好處，遂成立專門為高齡人士打造遊戲的企業「Ageless Innovation」。

歐森記得2018年第一次看到女兒網購機器寵物後，馬上想到機器寵物可以成為化解老人孤獨的好辦法，遂透過網路聯絡費雪談合作。

2018年以來，NYSOFA利用州政府經費向Ageless Innovation採購補貼老人的機器寵物，包括貓、狗和鳥類。這些機器寵物廣受歡迎，部分郡甚至出現等候清單。

馬庫拉提到她的機器狗時說：「我建議每個家庭都要擁有一隻。」有時她在夜裡難以成眠，就會坐在客廳與機器狗聊天。她說：「我正與和某人說話，我確實有個伴，他在這裡聽我說話。他很溫暖，也很舒服。」