主人不計代價 2.5萬元為貓換腎 但僅3家獸醫學院可做手術

愛貓族付出高昂醫費為寵物做移植手術，讓自己和寵物有更多時間相處。(路透)

幾年前，希格爾(Max Segal)受嚴重的腸胃疾病所苦，當時他新收養的小貓Despy會把牠的頭放在希格爾的枕頭旁，發出咕嚕聲，「牠是情感上的慰藉，為我的心情帶來奇蹟。我完全愛上了牠。」

所以當Despy兩歲時先天性腎臟疾病突然發作，獸醫估計牠的生命只剩幾個月時，希格爾發誓要盡一切所能來拯救Despy，「我生病時牠照顧我，現在換我照顧牠了。」

當時住在波士頓的希格爾開車載著Despy前往費城 的賓州 大學獸醫學院，Despy於2018年在那裡接受腎臟移植。

現在的Despy活蹦亂跳，捐贈腎臟的Stevie也是，Stevie是來自當地收容所的貓，希格爾同意收養Stevie，他相當寵愛兩隻貓，「牠們一起玩耍，我們已經是一個舒適、有愛的家庭。」

慢性腎臟病是貓衰老時最常見的疾病之一，也是主要死因之一，這種疾病也可能是遺傳性的，影響著像Despy這樣的幼貓。

慢性腎臟病是貓衰老時最常見的疾病之一，也是主要死因之一，但是可以藉由腎臟移植，延續壽命。(路透)

與人類一樣，貓也有兩顆腎臟，可以過濾體內的廢物，如果腎臟健康，貓可以只靠一個腎臟生存。

貓腎臟移植手術始於25年前，但這類移植仍然很罕見，全美只有三個機構可以執行相關手術，分別是賓大 獸醫學院、威斯康辛大學獸醫學院、喬治亞大學獸醫學院。

賓大獸醫學院自1998年已經執行185次移植手術；威斯康辛大學獸醫學院自1996年以來已執行87次；喬治亞大學獸醫學院自2009年已執行40多次。

並非所有的貓都能接受移植手術，而且移植並不便宜，手術費用高達2萬5000元。