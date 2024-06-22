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遠離詐騙第1步：不要接電話

編譯尤寶琪／綜合報導
如何避免愈來愈猖狂的詐騙電話？第一條規則就是永遠不要接聽未知號碼，甚至是部分已知號碼。(路透)
如何避免愈來愈猖狂的詐騙電話？第一條規則就是永遠不要接聽未知號碼，甚至是部分已知號碼。(路透)

如何避免愈來愈猖狂的詐騙電話？第一條規則就是永遠不要接聽未知號碼，甚至是部分已知號碼。如果你很好奇或擔心可能是緊急狀況，那就多等個1分鐘，電話會轉到語音信箱，到時你就能知道這通電話到底是詐騙，或真的是重要電話。

每年有數十萬美國人，因為忽視這條黃金法則而被騙；根據聯邦貿易委員會（FTC），2023年民眾因詐騙電話共損失8.51億元。

建立聯絡人防線

抑制想要接電話的衝動，除非你確實認識對方。Visa全球反詐騙服務資深副總裁賈巴拉（Michael Jabbara）表示：「身為消費者，接聽此類電話，會讓你陷入很不利的情況；我不會讓自己陷入那種情況。」

手機中的「聯絡人」是你的第一道防線，因為你只應該與經常打交道的人和企業有所聯絡，所以請確保將他們儲存到你的聯絡人中；接下來，開啟設定，將所有其他通話，直接轉到語音信箱。

iPhone用戶：請進入「設定」→「電話」→「將未知來電設為靜音」。Android裝置：請前往「電話」→「主選單」→「設定」。多數手機都有提供「封鎖來電」和「來電顯示」以及「詐騙電話過濾」等功能。

你若還是照接這些電話，請留意以下幾點。

注意：若來電者要求金錢、個人資訊或登入資訊，那就是詐騙。

提出問題：可提問以確認來電者的合法性，若是你沒聽過的公司，那就進一步詢問其地址。但請記住，他們是詐騙，無須誠實回答你的問題。

不要給他們任何東西：即使你的帳戶遭駭客入侵，盜刷了9萬元買運動鞋，你的信用卡公司也不會打電話給你，要求你確認密碼、地址或任何其他敏感資訊。

表示會另外與他們聯絡：告訴來電者你會去了解此事並另外自行與他們聯絡；如果他們要向你提供資訊，請他們用郵寄的，但不要提供地址。

立即掛斷可疑電話

只要你對通話有一絲疑問，就立即掛斷電話。所有事項，包括信用卡被盜、包裹遞送、未償債務等，都可以透過直接與相關公司聯繫來確認。

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