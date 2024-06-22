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網戀陷甜蜜陷阱 82歲翁遭騙光積蓄…羞憤自殺

編譯陳韻涵／綜合報導
維吉尼亞州一名82歲退休男子在臉書結識自稱「潔西」的女子，被誘騙投資加密貨幣，敗光畢生積蓄，不敢告訴子女，羞憤自殺。(美聯社)
維吉尼亞州一名82歲退休男子在臉書結識自稱「潔西」的女子，被誘騙投資加密貨幣，敗光畢生積蓄，不敢告訴子女，羞憤自殺。(美聯社)

82歲退休男子丹尼斯‧瓊斯（Dennis Jones）在臉書結識殺豬盤騙徒「潔西」（Jessie），被誘騙投資加密貨幣，敗光畢生積蓄，不敢告訴子女，羞憤自殺。

有線電視新聞網（CNN）報導，丹尼斯的子女馬特（Matt）與艾德里安（Adrienne）受訪表示，他們在父親自殺後，透過臉書訊息才拼湊父親最後歲月的遭遇。

瓊斯一家人齊聚艾德里安位於維吉尼亞州北部馬場的家中，討論父親遭遇殺豬騙局而輕生的悲劇。

馬特坐在廚房桌邊，回想過去幾個月發生的事，說道：「當我發現這是自殺時，我百分百確定這是場騙局」。

馬特說：「打從出生起到半年前，父親向來是積極、快樂的人，而唯獨那件事改變了他，也毀了他。」

丹尼斯熱衷跑步和攝影，深受子孫愛戴；家人形容丹尼斯「像社運人士」，退休後大多積極協助難民，並在網路上與人辯論政治。

但丹尼斯輕生前卻遠離家人；離婚多年後，他在臉書結識名叫「潔西」的女子，兩人成為好友甚至發展出網路戀情。

潔西最終說服丹尼斯投資加密貨幣，墜入情網的丹尼斯答應後將畢生積蓄給予素未蒙面的潔西；潔西食髓知味、得寸進尺，直到丹尼斯一無所有，立即瞬間消失。不堪人財兩失，丹尼斯崩潰。

今年3月初，丹尼斯的孩子會面商議，盼助父親重新振作，讓他搬去與艾德里安及其家人同住。

馬特說：「我們想讓他知道，他會受到照顧。」

當天上午，馬特與艾德里安聯絡不上丹尼斯。馬特駕車前往丹尼斯的公寓，發現他不在家，所有電話都直接轉語音信箱。

1小時後，警察登門告知，丹尼斯自殺了。

丹尼斯自殺後，馬特與艾德里安只能翻查臉書訊息拼湊始末，這也是兄妹倆首次得知父親受騙的遭遇。

馬特與CNN記者分享他們看到的父親與騙徒對話截圖，內容顯示丹尼斯決定輕生前幾個月，持續傳訊給潔西。

丹尼斯寫道：「我對生活抱持陰沉想法，一切都已經結束了，我的財務生活也毀了。最痛苦的是，我背叛家人的信任，令人難以忍受。」

艾德里安說：「閱讀這些資料令人心碎，這透露了精神崩潰的跡象。」

馬特補充說：「父親並未讓我們知道。」

艾德里安說：「父親不是對抗一個人，而是數十億元的犯罪集團，玩弄情緒、對他洗腦。」

臉書 投資 詐騙集團

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