二戰遭擊沉 「哈德號」殘骸現蹤菲律賓外海

數位重現在海底的「哈德號」殘骸。(海軍歷史與遺產司令部照片)

二戰期間一艘沉沒的美國潛艇，80年後終於發現其下落。美國海軍歷史與遺產司令部(NHHC)日前表示，當年遭遇到日本 深水炸彈攻擊沉沒的海軍潛艇「哈德號」(USS Harder)，被發現在菲律賓呂宋島附近3000英尺水底下，除了指揮塔後面有損壞外，其他部分「相對完好」。

NHHC是分析了「失蹤52項目」(Lost 52 Project)執行長泰勒(Tim Taylor)所收集的定位數據，從而發現哈德號的下落。這個項目是致力確定52艘二戰期間沉沒的潛艇位置。

哈德號潛艇是由戴利中校(Samuel D. Dealey)指揮，在短短四天內擊沉了日軍三艘驅逐艦，並重創了另外兩艘驅逐艦而聲名大噪，也迫使日本艦隊提前離開菲律賓地區，間接導致日本在隨後的戰鬥中失利及最終戰敗。

哈德號命運的改變是在1944年8月下旬，它在前往呂宋島補充魚雷庫存後，8月24日黎明前看到日軍護衛艦及巡邏艇，於是發射了三枚魚雷，但被日軍護衛艦躲過並發射連串深水炸彈還擊，擊沉了哈德號，全部79名船員陣亡。

海軍歷史與遺產司令部表示，沉沒的哈德號，成為了保衛國家而獻出生命的水兵們最後安息之地，它應作為戰爭墓地而受到各方尊敬。

除了哈德號，「失蹤52項目」執行長泰勒所收集的數據，也先後給多艘美軍沉沒潛艇找到位置，包括在日本外海找到的「格瑞巴克號」（ USS Grayback）、以及「史迪格巴克號」USS Stickleback） 和「格朗紐號」（ USS Grunion）。

二戰期間，菲律賓地區是美、日交鋒最激烈之處，因此在菲律賓附近海域先後發現了不少雙方著名軍艦的殘骸。