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3兄弟健行 竟發現6500萬年前暴龍化石

編譯俞仲慈／綜合報導
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）

2022年一家人在北達科他州荒野健行，意外發現恐龍化石，經由專家證實，來自罕見的暴龍，最近在丹佛市公開展示。

丹佛自然科學博物館(Denver Museum of Nature & Science)日前舉辦暴龍化石(Tyrannosaurus Rex，縮寫T-Rex)特展，展出全世界少見的暴龍化石標本，也是該館迄今為止，收藏最完整的暴龍化石。

根據紐約時報(NY Times)報導，2022年夏天，當時7歲的萊恩．費雪(Liam Fisher)與10歲的哥哥傑辛．費雪(Jessin Fisher)在父親與9歲表哥凱登．麥森(Kaiden Madsen)陪伴下，一起在北達科他州的荒野健行。

途中意外發現露出岩石縫的大骨頭，一時之間不知如何處理，於是父親拍下照片寄給朋友、也是丹佛自然科學博物館館長萊森(Tyler Lyson)調查。

隨後得知一場家族健行活動竟發現罕見的暴龍化石，萊森指出：「三個男孩奇蹟似地發現恐龍化石，促進科學發展，也加深我們對自然界的了解。」

專家從32吋長的脛骨化石研判，暴龍原本體型高約10呎、體重約3500磅，屬於發育尚未成熟的「少年暴龍」(Teen Rex)。

展覽揭幕式當天，萊恩、傑辛與麥森透過預錄影片表示，當時忙著健行探索，壓根不知道發現的化石竟如此重要，三人還異口同強調，暴龍正是他們最喜歡的恐龍物種，麥森還透露自己得知消息的第一時間反應：「真的驚到瞠目結舌、說不出話來。」

其實萊森原以為男孩發現的化石屬於鴨嘴恐龍(duck-billed dinosaur)，率領考古小組前往化石發現地點，也就是北達科他州馬馬斯(Marmarth)以南「地獄溪地層」(Hell Creek Formation)岩石區，進行為期11天的挖掘工作。

直到發現下顎化石那一刻，因為有大型鋸齒狀牙齒，才得知原來化石是來自6500萬年前的暴龍，萊森直言：「當時的情景，至今仍讓我全身起雞皮疙瘩。」並透露今年將重返該區繼續挖掘，希望能有新的斬獲。

古生物學家萊森（左一）與發現暴龍化石的表兄弟萊恩、傑辛和麥森合影。（路透）
古生物學家萊森（左一）與發現暴龍化石的表兄弟萊恩、傑辛和麥森合影。（路透）

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