華盛頓故居維農山莊 挖出18世紀醃漬櫻桃 堪稱史無前例

考古學者波洛斯表示，發現這麼多保存狀態完好、可追溯到1775年的醃漬莓果，堪稱史無前例。(美聯社)

美國首任總統喬治．華盛頓(George Washington)砍倒櫻桃樹的故事很出名，但其實是子虛烏有，不過他卻保存了十幾瓶櫻桃。考古學者在華盛頓位於維吉尼亞州 北部的故居維農山莊(Mount Vernon)地窖，發現可追溯到18世紀的醃漬 櫻桃和莓果共35瓶，其中29瓶保存狀態良好。

美聯社報導，考古學者在華盛頓位於維吉尼亞州北部波多馬克河(Potomac River)河畔的豪宅故居維農山莊地窖，發現數十瓶完好的醃漬櫻桃與莓果；維農山莊正在進行耗資4000萬元的修繕計畫，這項工程預計於2026年、美國建國250周年之際完成。

維農山莊早在4月就宣布發現兩個醃漬莓果瓶，隨著挖掘擴大，陸續找到35瓶，其中六瓶破損，另29瓶完好無缺；這些醃漬莓果瓶中，有12瓶裝著櫻桃、16瓶裝著其他莓果，還有一個較大的瓶子，裝著櫻桃及其他莓果。

考古學者波洛斯(Jason Boroughs)表示，發現這麼多保存狀態完好、可追溯到1775年的食物，堪稱史無前例。

波洛斯接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時說：「250年後再找到基本上新鮮的水果，實在令人讚嘆，這必須符合所有條件才能實現。」

學者在部分瓶子裡發現完整水果，可依稀看得出是櫻桃、醋栗(gooseberries，又稱鵝莓)或是紅醋栗(currants)；學者已著手分析瓶裝內容物，以確定到底是什麼水果。

此外，維農山莊正與農業部 (USDA)合作，將對這些水果進行去氧核糖核酸(DNA)檢測。

研究團隊在檢查這些醃漬瓶時，找到50多個櫻桃核，目前正在測試並觀察能否再次種出新植物。

農業部植物遺傳學者古提瑞斯(Benjamin Gutierrez)提及這些遠古櫻桃核種出新植株的可能性時坦言：「機會有點渺茫。」

古提瑞斯解釋，種子最好乾燥保存，而在維農山莊發現的大多數樣本都被水浸泡過，最初幾次測試已宣告失敗。

維農山莊的紀錄顯示，喬治和瑪莎．華盛頓夫婦愛吃櫻桃，至少愛吃加了白蘭地的櫻桃。瑪莎有個櫻桃威士忌甜酒（cherry bounce）的配方流傳至今，華盛頓曾寫過他在1784年前往阿勒格尼山區，曾帶上一壺櫻桃威士忌甜酒。

不過波洛斯表示，這次發現裝在瓶裡的櫻桃可能只是單純為了食用，保存水果的品質反映了高水準的工藝。黑奴操持莊園的廚房，負責人為一個名叫「朵兒」（Doll）的女奴，她在1758年跟隨瑪莎住進莊園。