彈孔血跡依稀可見…帕克蘭高中槍案6年後 事故校舍拆除

佛州帕克蘭的道格拉斯高中6年前發生重大槍擊命案後，發生事故的建築於14日進行拆除。（美聯社）

佛州 帕克蘭(Parkland)一所高中六年前發生重大槍擊 命案後，發生事故的建築於14日進行拆除，現場還引來多名路人圍觀。

路透報導，佛州帕克蘭(Parkland)瑪喬麗·史多曼·道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)在六年前發生一名學生持槍射殺他人事件，造成17人死亡，當時是美國史上最嚴重的校園槍擊事件之一，14日相關單位開始拆除發生事故後這棟廢棄不用的建築。

位於羅德岱堡(Fort Lauderdale)西北方30哩外的這棟三樓學校建築，自從2018年2月14日的槍擊事件以來一直被閒置不用，當中遺留的子彈孔與血跡依然可見。從14日早上拍攝的畫面可看到，施工車輛開始拆除建築物的一角，旁邊還有數十名路人在現場圍觀。布勞沃德郡(Broward)學區 表示，拆除工作將持續數周，當中包含結構拆解。

當時槍手克魯茲（Nikolas Cruz）行凶時僅19歲，也是該校之前的學生，他持半自動步槍槍殺了17名學生與教職員並造成17人受傷，事後槍手被判終身監禁，不過，在2022年逃過死刑。事件發生後，校園基本上保留原狀以當作審判槍手的證據，後來則用於審判槍擊事件發生當天值班的「校園安全官」(school resource officer)，他被指控在發生槍擊事件時，未能迅速挺身而出與槍手對抗，但2023年6月獲判無罪。

自從發生槍擊事件後，這棟建築物已由鐵絲網圍住，矗立在校園他處的後方，連續幾屆的學生在上課途中都看得到。今年3月副總統賀錦麗(Kamala Harris)曾前往該校並到該建築物紀念受害者，呼籲各州推出加強沒收高風險人口持有槍械的法律。