防大規模槍案 檢將擴大究責 對象包括家長

2021年密州牛津高中校園槍擊案槍手克魯布利的雙親，今年分別判處監禁10到15年。(路透)

在諸多大規模槍擊 案中，槍手固然需為其罪刑負責，但檢方和受害者家屬逐漸開始追究兇手父母、槍枝製造商是否有連帶責任。許多案例中兇手以外的相關人士也被判有刑責，雖然這為檢方提供新的起訴角度，但是家長承擔責任對於預防大規模槍擊是否有效仍不明朗。

有線電視新聞網(CNN)報導，前州和聯邦檢察官侯尼格(Elie Honig)指出過去幾年檢察官緩慢但穩步擴張「大規模槍擊中誰應負責」的概念，雖然每個案件本質不同，但已經出現針對槍手父母、現場保安的開創性起訴，預計這種趨勢會持續下去。

較引人注目的案例為2021年密州牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案槍手伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)，其雙親今年便分別判處監禁10到15年，法官最後依案件中的四名死者各判雙親四項過失殺人罪。

另一案例中，伊利諾州 檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)控告克里莫(Robert Crimo Jr.)幫兒子克里莫三世(Robert Crimo III)取得擁槍執照，導致他2022年7月4日在芝加哥郊區獨立日大遊行時槍殺七人。萊因哈特表示他願意在重罪指控上讓步，但克里莫必須承擔責任。認罪協議達成後，伊州 警察局長在記者會上稱檢方起訴角度「積極且創新」，克里莫最終被判處60天監禁，已於去年12月出獄。

密西根大學法學教授揚卡(Ekow Yankah)說檢察官面臨毀滅性犯罪、大規模槍擊案時可能感到沮喪，而這些案件為檢方提供新理論、新目標，無疑擴大檢方工具箱，可以利用克魯布利和克里莫案件的先例進行認罪協商，但問題依舊是：起訴非槍擊者是否能有效減少大規模槍擊事件？