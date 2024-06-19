是真的 美國這些城市付錢請民眾遷入

奧克拉荷馬州土耳沙市為鼓勵遠距工作者遷居當地，凡申請人有全職遠距工作且申請前已在奧州以外居住滿一年，在簽約租屋或購屋後，可收到1萬元搬遷補貼以及多項補助優惠。(土耳沙市觀光局)

據每日郵報報導，隨著遠距工作興起，許多州和地方政府紛紛祭出獎勵措施，提供最高5萬元搬遷補助，吸引外來者遷入，為社區注入新活力。

●喬治亞州哥倫布市(Columbus)

厭倦都市緊張生活，想要放慢步調，喬州第二大城哥倫布絕對是最佳選擇之一，時尚感的市區機能完善，而且生活成本低廉，一般房價 約12萬元，不到全國均價一半，市府張開雙臂歡迎新居民，提供5000元現金補助及多項福利優惠。

●堪薩斯州林肯郡(Lincoln County)

人口不到3000人的林肯郡，歡迎外來客定居提供4500元補助、500元網路點數、健身房會員資格以及每月一籃來自農場的新鮮雞蛋，只要年收入達5萬元且同意居住至少一年的遠距工作者，還可獲得一塊免費土地，若配偶在當地工作就業，還有額外5000元獎金。

●阿肯色州密西西比郡(Mississippi County)

密西西比郡距離首府小岩城(Little Rock)約兩個半小時車程，提供高達5萬元補助新購或翻修房屋，不過申請人必須是美國鋼鐵公司(US Steel)或大河鋼鐵公司(Big River Steel)企業員工，並承諾至少定居四年。該郡自2022年以來，已成功吸引80人遷居購屋。

●愛阿華州牛頓市(Newton)

距離首府第因摩(Des Moines)僅半小時車程的牛頓市，凡在當地購買逾24萬元房產者，提供1萬元獎勵金，只要市府人員簽發證明，即使沒有入住，獎金照樣撥款，同時新居民還可獲得價值2500元禮品。

●阿拉巴馬州淺灘區(Shoals)

阿州為鼓勵遠距工作者遷居偏遠的淺灘區，提供分期補助1萬元，包括2500元搬遷費、定居滿半年後發放2500元、滿一年後再發放5000元，鼓勵外來者長期定居，不過申請人年收入至少達5萬2000元，並承諾六個月內遷移。

●奧克拉荷馬州 土耳沙市(Tulsa)

奧州房價中位數為19萬5594元，市府為鼓勵遠距工作者遷居當地，推出獎勵措施，凡申請人有全職遠距工作且申請前已在奧州以外居住滿一年，在簽約租屋或購屋後，可收到1萬元搬遷補貼以及多項補助優惠。

●西維吉尼亞州