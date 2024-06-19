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氣候變遷影響大 濱海豪宅貶值迅速

編譯廖振堯／綜合報導
麻州度假勝地南特基島受極端天氣影響，冬天竟然出現洪水，居民不得不陸上行舟，導致房價暴跌。(路透)
麻州度假勝地南特基島受極端天氣影響，冬天竟然出現洪水，居民不得不陸上行舟，導致房價暴跌。(路透)

海岸豪宅坐擁開闊景觀和私人沙灘，向來是富豪們展現品味及財力的不二選擇。但海平面上升、強力風暴等極端氣候現象頻傳，各種風險模型早已預測濱海房地產價值下跌，而且跌價速度超乎大多數人預期。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，紐約長島東端的蒙托克(Montauk)今年冬季受到一系列風暴侵襲，各社區爭先恐後地加固海灘，但排水遠遠跟不上淹水的速度。專家們正在重新評估近十年前超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)之後制定的沿海區復原計畫，它們因為氣候變化早已過時。

許多富豪喜愛的麻州南特基島(Nantucket)也有許多沿海豪宅，一幢房屋去年夏季掛牌出售價格略高於200萬元，到今年初僅以60萬元售出。由於海平面上升、異常強烈的降雨，秋季時普通的東北部風暴都能嚴重摧毀海灘。

南特基島房地產經紀人洛克伍德(Shelly Lockwood)表示，許多房子都降價出售，有一棟以700萬元售出、另一棟800萬元售出，雖然聽起來價格還是不錯，但這些房子如果沒有侵蝕風險，可能都能賣到1000萬或1200萬元。

南特基島另一處海灘上的兩處房屋，海平面上升使得沙灘內推，甚至堆積到窗戶高度，化糞池系統和電線也在地貌變動下外露，洛克伍德表示一旦出現這些問題，該鎮可依法沒收或限制使用該建築物。洛克伍德估計若沒有氣候造成的風險，這處房屋價值約為250萬元，但現在可能50萬元才賣得掉，還得找到願意承擔損失的買家。

同時隨著愈來愈多房屋貶值、財產稅跟著下降，當地經濟恐受打擊，不得不調高其它個人稅收以彌補缺口。

房地產 長島 麻州

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