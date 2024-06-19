解決遊民問題 各地政府嘗試微社區 房屋小、快、廉

28歲的馬丁尼茲原本流落丹佛街頭，現在他被安排住進微型社區的小公寓。(美聯社)

全國各地市府多年來面臨遊民 人數上升而各種解決方案失敗後，目前嘗試打造微型社區，強調「小、快、廉」；微型社區與帳篷城市不同，能提供穩定，再結合社區四周的服務，能讓住民有效地踏上擁有安全住居之路。

美聯社報導，例如亞特蘭大 市中心一處原本沉悶的停車場，目前已用數十個貨櫃改造成一片綠洲，稱做「好樂章」(The Melody)的微型社區，供以往無棲身之地的人居住，目前當地看來不再像停車場，人工草坪鋪在柏油上，四處有盆栽，甚至還有溜狗公園。

這些貨櫃畫分為40個全通式公寓(studio)，內有一張單人床、空調、書桌、微波爐、小冰箱、電視、洗碗槽及浴室。

61歲的住民戴蒙德(Cynthia Diamond)以前是名廚師，現在坐棆椅，曾經長期無家可歸，她表示十分感謝現在，「我有自己房門鑰匙了」，只要天主允許，她能住這兒多久就住多久。

丹佛市也開設三個微社區，另改造五個旅社供以往無家可歸的人住。市長強森(Mike Johnston)表示，住居就像梯子，由第一級開始；有些人甚至第一級都沒有，坦白講睡在地上。

丹佛市數據指出，1500多人曾透過住居計畫入住，截至5月仍有八成多的人住著。這些平價的單位在住居成本高昂的城市堪稱恩物。丹佛市設下目標，讓住民六個月內遷出，有能力負擔真正的住處。

28歲的馬丁尼茲(Eric Martinez)原本在街頭及帳篷內輾轉居住，但帳篷城被清除後，與他人被安排住進小艙般的微型社區。丹佛市蓋了三個這類社區，總計約160個居住單位，耗時約六個月；強森市長表示每單位成本約2萬5000元；改造旅社1000個住居單位每個約10萬元。

馬丁尼茲表示，以往不曉得怎樣一直瞧不起自己，但住進微型社區，接受生涯指導後，自己覺得做得不錯，大家也為他高興。