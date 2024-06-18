110歲超級人瑞終生好奇愛學習 捐出大腦助研究
生於紐約、長住洛杉磯的「超級人瑞」莫里•馬科夫(Morrie Markoff)於6月3日去世，享嵩壽110歲。馬科夫一生對世界充滿好奇，心智始終保持敏銳；家人在他去世前不久，想到他的大腦如此非凡，於是聯繫「大腦捐贈計畫」(Brain Donor Project)；科學家現在有機會好好研究馬科夫這位「超級人瑞」的大腦。
馬科夫在中風後接受短暫安寧醫療後離世。他生前從不掩飾自己為何到了100多歲仍保持活力。他81歲的女兒朱迪思•漢森(Judith Hansen)說，她父親和母親貝蒂(Betty Markoff)始終積極參與世界，對周圍一切興致盎然。母親貝蒂過世時，高齡103歲。
馬科夫一家經常旅行，馬科夫喜歡攝影，儘管夫婦倆都沒受過太多正規教育，但仍常接待朋友，熱烈討論政治和時事。等兒孫長大了，夫婦倆每天會沿著家附近湖邊手牽手散步。馬科夫善於雕刻，還寫部落格。他99歲心臟病發作，無法繼續攝影，於是開始寫作，並出版了一本書。
現在，科學家將對馬科夫的大腦進行研究，希望更了解衰老過程，以及為何有人失智和認知能力下降，而像馬科夫這樣的人卻終生心智敏銳。
「大腦捐贈計畫」執行長赫維爾(Tish Hevel) 表示，科學家研究帕金森氏症、阿茲海默症、慢性創傷性腦病變(CTE)等神經退化性疾病患者的大腦很有用，但研究健康大腦也很有必要。
「大腦捐贈計畫」成立於2018年，旨在紀念赫維爾的父親阿門特勞特(Gene Armentrout)；他死於路易體失智症(Lewy Body Dementia)。
「大腦是個人身分的來源，」赫維爾說：「很多人非常無私，願意捐出大腦，我真的很感動。那是送給我們所有人的大禮。」
「大腦捐贈計畫」幫助人們展開為科學捐出大腦的過程；美國國立衛生研究院NeuroBioBank，會與一群經過挑選、實際進行研究的研究機構合作。
「知道他的大腦將被研究，我想他會很高興，」漢森說：「他真的相信科學。我曾和他開玩笑說：『爸爸，我覺得他們不會想要你捐器官，因為你太老了』。」但這正是馬科夫的大腦如此值得研究的原因。
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