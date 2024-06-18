抗失智 維持思緒敏銳 7大法門護腦

研究證實定期運動有益於認知功能、減輕壓力、降低焦慮荷爾蒙、增強記憶力，適當訓練可保持動脈健康，讓足夠的血液流向大腦。(路透)

世界衛生組織指出，全球超過5500萬人罹患失智症(Dementia)，每年約1000萬人逐漸出現失智症狀。雖然失智症受到遺傳、慢性疾病和其他個人因素影響，仍有一些通用方法可以加強認知功能。哈芬登郵報(HuffPost)整理專家建議的七大法門，可保護大腦健康、維持思緒敏銳。

1.定期運動

研究證實定期運動有益於認知功能、減輕壓力、降低焦慮荷爾蒙、增強記憶力，適當訓練可保持動脈健康，讓足夠的血液流向大腦。最重要的是持之以恆而非高強度，散步、跳舞、園藝都行，盡量在一天之中多多活動。

2.嘗試新活動

除了身體，大腦本身也要像練肌肉一樣地訓練，專家建議開發新技能來強化大腦，促進神經可塑性，鼓勵大腦適應、改變和成長。可以嘗試腦力遊戲、在大學或社區中心上課、學習一門語言或樂器等新愛好，讓大腦隨時受到挑戰並不斷學習。

3.充足睡眠

大約七小時不間斷的恢復性睡眠對於保持最佳認知功能狀態是必要的。即使只有打瞌睡，大腦仍在排出毒素，這些毒素與失智症和其他認知問題直接相關。睡眠也能鞏固記憶、處理情緒和提高解決問題的能力。

4.放空大腦

大幅用腦、睡眠充足之後，還需要有意識的休息時間來讓大腦放鬆、恢復和重置，可以安排一段小睡，或是閉眼冥想。

慢性壓力會導致血壓升高，而高血壓恐導致記憶喪失、計畫和組織能力急劇下降，並增加中風 風險，可從飲食調整、服用降血壓藥物兩種常見方法來改善高血壓。

6.保持社交

人類大腦在互動中茁壯成長，否則記憶力和認知能力會隨著時間而下降。但不要盲目社交而是有意義社交，像與親人朋友共度時光、參與運動或文化活動、當志工。

7.少抽菸或戒菸