我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

她60歲踏入電影圈 94歲第一次演女主角

編譯莊瑞萌／綜合報導
電影「Thelma」劇照。(美聯社)
電影「Thelma」劇照。(美聯社)

資深女演員瓊•史桂布(June Squibb)扮演過無數角色，但直至94歲才首次出任女主角，主演一部打擊詐騙份子的時事電影。

華爾街日報報導，94歲的史桂布在電影「Thelma」飾演一位祖母遭詐騙份子鎖定，假冒孫子出車禍需要現金1萬元救人，這部電影將在6月底首映，故事圍繞在這位見義勇為的老人家，騎著電動助行車追蹤詐騙份子把錢要回來。對於這位資深的女演員來說，這是她首度擔任電影主角。史桂布說，「在戲劇及電影業工作了這麼久，會讓人明白什麼是毅力與決心，我一直都是這樣過生活，堅持去做我想做的事。」

Thelma定於6月21日首映，發行該片的木蘭影業公司(Magnolia Pictures)總裁鮑爾斯(Eamonn Bowles)說，「我們相信國內很多人已準備好沉浸在史桂布的才華裡。」

長時間演出舞台劇的史桂布，直到60幾歲才踏入電影與電視圈，84歲時成為明星，她在2013年電影「內布拉斯加」(Nebraska)與布魯斯·鄧恩(Bruce Dern)的對手戲獲得奧斯卡提名，並在皮克斯「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)中為懷舊的祖母這個角色配音。

史桂布1929年出生於伊利諾州，之後前往紐約發展，歌唱、跳舞及表演樣樣來，她表示，除了偶爾在聖誕節期間在百貨公司扮演聖誕老人的助手，「我整個年頭都是靠表演維生。」

史桂布在電影「Thelma」飾演一位祖母遭詐騙份子鎖定，假冒孫子出車禍需要現金1...
史桂布在電影「Thelma」飾演一位祖母遭詐騙份子鎖定，假冒孫子出車禍需要現金1萬元救人，故事圍繞在這位見義勇為的老人家，騎著電動助行車追蹤詐騙份子把錢要回來。(美聯社)

1959年首度以歌舞劇「Gypsy」在百老匯登場，30多歲時卻在一家中國餐館跳舞，當時的史桂布情緒低落，「我記得我在想，我幹嘛這麼做？但我知道自己在做什麼，我是在工作。」

電影中，史桂布飾演的角色Thelma改編自真實遭遇，初執導演筒的馬格林非常仰重史桂布的喜感時機，「她內在的節奏感能知道如何說出一句話來逗人笑，也知道如何說出一句話來觸動人心。」

史桂布將自己的成就歸功於第二任丈夫卡卡察基斯(Charles Kakatsakis)的嚴厲監督，幫助她發展出在鏡頭前表演所需的藝術手法與紀律。即將在11月年滿95歲的她表示，自己仍有更多角色可以探索，「沒有理由我的表演不能持續維持優秀，甚至非常特別。」

資深女演員瓊·史桂布(June Squibb)扮演過無數角色，但直至94歲才首次...
資深女演員瓊·史桂布(June Squibb)扮演過無數角色，但直至94歲才首次出任電影女主角。(歐新社)

華爾街 聖誕節 鮑爾

上一則

淡化挖礦GPU收益挨告案 最高法院同意NVIDIA上訴

下一則

抗失智 維持思緒敏銳 7大法門護腦

延伸閱讀

「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠 （加首映二字 可小）

「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠 （加首映二字 可小）
日本93歲資深女演員久我美子 進食噎到引發肺炎病逝

日本93歲資深女演員久我美子 進食噎到引發肺炎病逝
張藝謀將執導電影版「3體」劉慈欣曾讚他「既中國又世界」

張藝謀將執導電影版「3體」劉慈欣曾讚他「既中國又世界」
「腦筋急轉彎2」首映飆紅 拉抬北美票房破2億元

「腦筋急轉彎2」首映飆紅 拉抬北美票房破2億元

熱門新聞

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

2024-06-14 09:35
西雅圖一名辣妹咖啡師遭客人潑咖啡，索性抄榔頭砸顧客汽車擋風玻璃。（擷自YouTube@FOX 13 Seattle）

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

2024-06-16 04:47
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
國務院12日重新開放線上更新／延長護照的網路服務窗口；這項試辦服務之前暫停了一年多。圖為美國護照。（美聯社資料照片）

網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量

2024-06-12 17:06

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄