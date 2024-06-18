她60歲踏入電影圈 94歲第一次演女主角

電影「Thelma」劇照。(美聯社)

資深女演員瓊•史桂布(June Squibb)扮演過無數角色，但直至94歲才首次出任女主角，主演一部打擊詐騙份子的時事電影。

華爾街 日報報導，94歲的史桂布在電影「Thelma」飾演一位祖母遭詐騙份子鎖定，假冒孫子出車禍需要現金1萬元救人，這部電影將在6月底首映，故事圍繞在這位見義勇為的老人家，騎著電動助行車追蹤詐騙份子把錢要回來。對於這位資深的女演員來說，這是她首度擔任電影主角。史桂布說，「在戲劇及電影業工作了這麼久，會讓人明白什麼是毅力與決心，我一直都是這樣過生活，堅持去做我想做的事。」

Thelma定於6月21日首映，發行該片的木蘭影業公司(Magnolia Pictures)總裁鮑爾 斯(Eamonn Bowles)說，「我們相信國內很多人已準備好沉浸在史桂布的才華裡。」

長時間演出舞台劇的史桂布，直到60幾歲才踏入電影與電視圈，84歲時成為明星，她在2013年電影「內布拉斯加」(Nebraska)與布魯斯·鄧恩(Bruce Dern)的對手戲獲得奧斯卡提名，並在皮克斯「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)中為懷舊的祖母這個角色配音。

史桂布1929年出生於伊利諾州，之後前往紐約發展，歌唱、跳舞及表演樣樣來，她表示，除了偶爾在聖誕節 期間在百貨公司扮演聖誕老人的助手，「我整個年頭都是靠表演維生。」

史桂布在電影「Thelma」飾演一位祖母遭詐騙份子鎖定，假冒孫子出車禍需要現金1萬元救人，故事圍繞在這位見義勇為的老人家，騎著電動助行車追蹤詐騙份子把錢要回來。(美聯社)

1959年首度以歌舞劇「Gypsy」在百老匯登場，30多歲時卻在一家中國餐館跳舞，當時的史桂布情緒低落，「我記得我在想，我幹嘛這麼做？但我知道自己在做什麼，我是在工作。」

電影中，史桂布飾演的角色Thelma改編自真實遭遇，初執導演筒的馬格林非常仰重史桂布的喜感時機，「她內在的節奏感能知道如何說出一句話來逗人笑，也知道如何說出一句話來觸動人心。」