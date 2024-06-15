我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

世界泳總禁與女性競技 跨性別泳將提訴遭駁回 無緣巴黎奧運

編譯盧炯燊／綜合報導
美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)。(美聯社)
美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)。(美聯社)

美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)近年參加女子組賽事頗有斬獲、甚至屢屢刷新紀錄，但她卻被拒於巴黎奧運門外。

國際游泳總會(FINA)2022年修改參賽規則，禁止跨性別者與生理女性在國際賽事同場競技，但仍可參加為跨性別選手特別開設的組別。

湯瑪斯為此向體育仲裁法庭(CAS)提出訴訟，反對現易名為世界水上運動總會(World Aquatics，簡稱世界泳總)的禁令，但被裁定敗訴，確定無緣參加7月26日開幕的巴黎奧運。

世界泳總對CAS的決定表示歡迎，形容這是保護女子運動的「重要一步」。聲明說，「世界水上運動致力於為所有性別的運動員創造一個促進公平、尊重和平等機會的環境。」

湯瑪斯2022年贏得女子500公尺自由式冠軍後一舉成名，當時表明會爭奪巴黎奧運入場券。

她的豪言壯語使FINA大為震驚，主席穆沙蘭(Husain Al-Musallam)當時說：「須保護運動員參賽的權利，同時確保競賽公平，尤其是FINA女子組項目。」

FINA為此設立的專責小組其後制定新規定，男變女的運動員必須證明，他們沒有經歷過任何男性青春期階段，又或在12歲之前已完成變性，才有資格參加比賽。

現年25歲的托瑪斯今年1月向CAS提起訴訟，認為這些規定不僅無效和非法，而且對她構成性別歧視。然而，這個被視為體育運動界的「最高法院」，一個三人小組駁回她的提訴。

國際游泳總會(FINA)2022年修改參賽規則，禁止跨性別者與生理女性在國際賽事...
國際游泳總會(FINA)2022年修改參賽規則，禁止跨性別者與生理女性在國際賽事同場競技，湯瑪斯為此向體育仲裁法庭(CAS)提出訴訟，但還是敗訴，確定無緣參加7月26日開幕的巴黎奧運。(美聯社)

裁決指出，專家小組的結論是，這名運動員無權參加美國游泳隊的女子菁英賽事，更何況她根本沒資格參加選拔賽。

FINA當年的禁令對其他運動組織影響極大，這項政策導致多個運動管理機構(例如世界田徑協會)也做出決定，禁止經歷過男性青春期的跨性別女性參加菁英女性比賽。

有關變性人參加國際體育賽事早已受到關注，國際奧委會(IOC)2020年已呼籲各個體育組織為跨性別運動員制定參賽標準。

美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯近年參加女子組賽事頗有斬獲、甚至屢屢刷新紀錄，但她卻被...
美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯近年參加女子組賽事頗有斬獲、甚至屢屢刷新紀錄，但她卻被拒於巴黎奧運門外。(美聯社)

巴黎奧運 跨性別 歧視

上一則

母國受迫害 酷兒移民來美尋求庇護

下一則

玩「刺客」遊戲 堪州18歲男被槍擊後癱瘓

延伸閱讀

「川普太小」 最高院判定不能當註冊商標

「川普太小」 最高院判定不能當註冊商標
50人挑9人 台裔花泳好手劉嫣然 挺過奧運資格層層選拔

50人挑9人 台裔花泳好手劉嫣然 挺過奧運資格層層選拔
適用保護排名 坂直美、錦織圭獲巴黎奧運門票

適用保護排名 坂直美、錦織圭獲巴黎奧運門票
美國奧運花泳選手 多重篩選沙裡淘金

美國奧運花泳選手 多重篩選沙裡淘金

熱門新聞

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

2024-06-14 09:35
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌