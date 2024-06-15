世界泳總禁與女性競技 跨性別泳將提訴遭駁回 無緣巴黎奧運

美國跨性別選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)。(美聯社)

美國跨性別 選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)近年參加女子組賽事頗有斬獲、甚至屢屢刷新紀錄，但她卻被拒於巴黎奧運 門外。

國際游泳總會(FINA)2022年修改參賽規則，禁止跨性別者與生理女性在國際賽事同場競技，但仍可參加為跨性別選手特別開設的組別。

湯瑪斯為此向體育仲裁法庭(CAS)提出訴訟，反對現易名為世界水上運動總會(World Aquatics，簡稱世界泳總)的禁令，但被裁定敗訴，確定無緣參加7月26日開幕的巴黎奧運。

世界泳總對CAS的決定表示歡迎，形容這是保護女子運動的「重要一步」。聲明說，「世界水上運動致力於為所有性別的運動員創造一個促進公平、尊重和平等機會的環境。」

湯瑪斯2022年贏得女子500公尺自由式冠軍後一舉成名，當時表明會爭奪巴黎奧運入場券。

她的豪言壯語使FINA大為震驚，主席穆沙蘭(Husain Al-Musallam)當時說：「須保護運動員參賽的權利，同時確保競賽公平，尤其是FINA女子組項目。」

FINA為此設立的專責小組其後制定新規定，男變女的運動員必須證明，他們沒有經歷過任何男性青春期階段，又或在12歲之前已完成變性，才有資格參加比賽。

現年25歲的托瑪斯今年1月向CAS提起訴訟，認為這些規定不僅無效和非法，而且對她構成性別歧視 。然而，這個被視為體育運動界的「最高法院」，一個三人小組駁回她的提訴。

國際游泳總會(FINA)2022年修改參賽規則，禁止跨性別者與生理女性在國際賽事同場競技，湯瑪斯為此向體育仲裁法庭(CAS)提出訴訟，但還是敗訴，確定無緣參加7月26日開幕的巴黎奧運。(美聯社)

裁決指出，專家小組的結論是，這名運動員無權參加美國游泳隊的女子菁英賽事，更何況她根本沒資格參加選拔賽。

FINA當年的禁令對其他運動組織影響極大，這項政策導致多個運動管理機構(例如世界田徑協會)也做出決定，禁止經歷過男性青春期的跨性別女性參加菁英女性比賽。