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科羅拉多州大研究：非洲象能為同類命名 叫聲藏玄機

編譯陳韻涵／綜合報導
一個非洲象家庭安慰一隻小象。（美聯社）
一個非洲象家庭安慰一隻小象。（美聯社）

科羅拉多州立大學(CSU)、肯亞與挪威團隊10日發布的研究結果顯示，非洲象(African elephants)會以個別名字呼喚並回應彼此，這種現象在野生動物界中極其罕見。

研究人員表示，象群以低沉叫稱呼喚個體，聲音可傳遍草原，而取名行為在具有複雜社會結構，以及聚散有時的家庭群體動物中更常見。

不只人類會命名，文獻指出，狗、海豚和鸚鵡都有命名的做法，會取名字的物種也會學習發出獨特的新聲音。

生物學者利用「機器學習」分析在肯亞桑布魯國家保護區(Samburu National Reserve)和安博塞利國家公園(Amboseli National Park)錄到的熱帶稀樹草原象群聲音資料庫音檔，並駕駛吉普車追蹤大象，觀察誰在叫、誰有反應，例如母象叫小象，或年邁的雌象呼叫重新加入該群體的落單大象，研究結果發表於「自然-生態學與進化」(Nature Ecology & Evolution)期刊的研究。

光是分析音訊數據，電腦模型就能在28%的研究音檔時間內，預測哪一頭大象被呼喚，這些聲音可能包含象名；但若輸入無意義的數據，電腦模型只能準確標記其中8%的聲音。

研究第一作者、科羅拉多州立大學魚類、野生動物與保育生物學博士後研究員帕爾多(Mickey Pardo)表示：「就像人類一樣，大象也會用名字，但在大多數發言中，可能不會唱名，所以我們沒有預設100%。」

大象的低沉叫聲包括那些超出人類聽覺範圍的聲音，而科學家仍不清楚象名的發音落在哪個頻率。

研究人員於是針對個別大象播放錄音，測試牠們的反應，假設牠們如果聽到名字被叫到，可能搧耳朵或舉鼻子，但也不排除被當耳邊風的情況。

研究作者、科羅拉多州立大學魚類、野生動物與保育生物學系教授惠特梅爾(George Wittemyer)表示，「象群高度社會化性，總是互相交談和觸摸彼此，命名可能是支持象群與個別大象溝通能力的要素，而我們才剛打開大象思維的大門。」惠特梅爾也是科羅拉多州立大學研究夥伴、肯亞非營利組織「拯救大象」(Save The Elephants)的成員。

研究結果顯示，非洲象會以個別名字呼喚並回應彼此。（美聯社）
研究結果顯示，非洲象會以個別名字呼喚並回應彼此。（美聯社）

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