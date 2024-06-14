紐約獸醫出診32年 回憶錄寫下曼哈頓人寵情深故事
紐約市一名資深獸醫將其出診經驗撰寫成書，猶如一本個人回憶錄，在最近出版，讓外界一窺曼哈頓飼主與寵物之間的親密關係，令人動容。
獸醫艾美·艾塔斯(Amy Attas)為治療貓、狗寵物，每天出門看診，32年如一日，走遍曼哈頓大街小巷，晚上回家對丈夫說的一句話就是：「你絕對猜不到今天發生什麼事。」
艾塔斯將多年來出診經歷集結成回憶錄「寵物城市」(Pets and the City)，訂6月18日上市。
原本受雇於一家高級獸醫院的艾塔斯離職後因飼主需要，踏上出診之路：「我原以為需要獸醫出診是因為飼主無法自行帶寵物就醫，例如老人或身障者，但沒料到對飼主而言，竟如此重要。」
不對老貓做無效治療
藝術家拜耳(Wendy Beyer)飼養的19歲短毛貓帕迪(Puddy)，因為有關節炎與高血壓毛病需要每月就診，不過帕迪年事已高，艾塔斯建議不要作無效治療，讓帕迪自然老死，獲得拜耳認同：「牠是非常放鬆、冷靜的貓咪，沒有感受任何壓力。」並補充道：「這也改變我的生命。」
艾塔斯每天平均出診12至15個家庭，最高紀錄一天治療23隻寵物，儘管收費比帶寵物就醫高出30%，還是有許多飼主埋單，很放心將寵物交給艾斯塔照顧：「有時大樓警衛讓我進去，有時保母或管家在家，還有飼主把公寓大門鑰匙交給我。」
到目前為止，艾塔斯經手的寵物超過7000隻，飼主包括加拿大冰球球星格雷茨基(Wayne Gretzky)、影星史提夫馬丁(Steve Martin)與凱文克萊(Kevin Kline)等名流。
不過艾斯塔強調客戶並非全是名流富豪：「我去過億萬富豪家，也去過社會住宅，我和非營利組織一起協助老人與寵物生活，而且我最喜歡的客戶並不富裕，他們最疼愛自己的寵物。」
9旬飼主因為狗「活下去」
艾塔斯新書提及一例個案：高齡90歲的女飼主因悲傷過度而喪失生存意志，僅一周就身形消瘦，於是艾塔斯以寄養為由，委託年邁的女飼主照顧一隻老狗：「她馬上有活下去的理由，照顧老狗直到過世為止。」
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