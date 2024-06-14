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黃石公園出現罕見小白野牛 原住民振奮神蹟要慶祝

編譯俞仲慈／綜合報導
黃石國家公園出現一頭稀有的白野牛。（美聯社）
黃石國家公園出現一頭稀有的白野牛。（美聯社）

黃石國家公園(Yellowstone National Park)出現一頭稀有的白野牛，讓印第安原住民相當振奮，因為根據傳說，白牛象徵美好的未來，但也是呼籲世人應該更加努力保護生態環境。

南達科他州印第安原住民拉科塔族(Lakota)精神領袖、第19任酋長望馬(Arvol Looking Horse)指出：「這頭小白牛的誕生既是一種祝福，也是一項警訊，告訴我們必須要付出更多。」

根據美聯社報導，2023年寒冬過後，黃石公園數千頭野牛被驅趕至低海拔地區，還誕生一頭難得一見的白野牛。

6月4日，來自蒙大拿州的艾琳·布萊登(Erin Braaten)與丈夫駕車來到黃石公園參觀，意外發現拉馬爾河(Lamar River)對岸一群野牛中竟然有鮮明的「白色」。

於是布萊登拿出相機長鏡頭進一步觀察：「竟然是一頭白色小牛，讓我非常驚訝。」為了把握難得機會，布萊登夫婦回頭找到停車位，趁機觀賞小白牛與母牛之間的互動，直到母牛帶著小白牛離開，而且接下來兩天，布萊登夫婦重返原地，再也沒有看到小白牛蹤影。

根據拉科塔人的傳說，約2000年前因糧食耗盡、野牛數量減少，部落陷入生存危機，突然出現神秘女子送給部落一支菸管(bowl pipe)與一個包裹，教導大家祈禱，透露菸管會幫助族人找到野牛棲息地，為部落帶來食物，隨後神秘女子竟化身為一頭小白牛離開。 

望馬解釋道：「當生活再度艱難，神祕女子會回來，化身為白色小牛，有黑鼻子、黑眼睛與黑腳蹄，出現在大地。」因此一頭白色野牛的誕生，對拉科塔人而言，猶如耶穌基督第二次降臨般神聖。

望馬透露族人已為小白牛舉行命名儀式，但拒絕透露名字，並訂於本月26日其他原住民部落共同舉行慶祝儀式。

跨州、跨部落的原住民權益組織「部落野牛會議」(InterTribal Buffalo Council，ITBC)主席海納(Troy Heinert)表示，雖然從未聽聞黃石公園有白牛出生，但仍強調：「部落多有自己的傳說，以闡述白牛的重要性，而且所有傳說皆與神聖事蹟有關。」

南達科他州印第安拉科塔人精神領袖、第19任酋長望馬表示：「這頭小白牛的誕生既是一...
南達科他州印第安拉科塔人精神領袖、第19任酋長望馬表示：「這頭小白牛的誕生既是一種祝福，也是一項警訊。」（路透）

原住民 黃石公園 南達科他州

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