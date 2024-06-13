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甩刻板印象 頂客族擁抱標籤 全美雙薪、無子女家庭增多

編譯徐薏茹／綜合報導
調查顯示，18歲至49歲無子女的人群中，有44%的人表示不太可能生小孩。（美聯社）
調查顯示，18歲至49歲無子女的人群中，有44%的人表示不太可能生小孩。（美聯社）

「雙薪水、無子女」的頂客族(DINK)家庭愈來愈多，許多人在社群媒體上宣揚頂客族的好處，大方擁抱這一標籤。

25歲的全職內容創作者娜塔莉·費雪(Natalie Fischer)說：「身為頂客族，代表我們有很多自由、時間和金錢。」她對育兒持開放態度，但首要目標是在30歲之前建立100萬元的淨值，「我知道一旦我有了小孩，我將必須承擔很多照顧的責任，減少工作。」

宣揚頂客族生活方式的影片在TikTok和Instagram累積了數百萬的觀看次數，許多已婚夫婦都在傳遞沒有小孩的訊息，表示沒有小孩的生活很棒。

頂客族更衍生出許多詞彙，包括「養狗的頂客族」DINKWAD、「單份收入、無子女」的SINK；一些頂客族更偏好DINO這一詞彙，代表「雙份薪水，無後代」，甚至還有DINKY的稱呼，代表雙份收入、還沒有小孩。

密西根州立大學(Michigan State University)心理學教授尼爾(Zachary P. Neal)說，這些公開聲明代表一種轉變，「有很長一段時間，頂客族在某種程度上是被汙名化的類別。有各種各樣的刻板印象，比如他們只顧自身利益、對未來沒有興趣，過於專注自己的職涯。」

但如今，頂客族積極接受這一標籤，部分是因為社群媒體的滾雪球效應，頂客族在數量方面找到安全感，「隨著一些人開始公開沒有孩子的生活，創造了一個更開放、更歡迎的環境。」

根據丕優研究中心(Pew Research Center) 2021年的一項調查，18歲至49歲無子女的人群中，有44%的人表示不太可能生小孩，2018年的這一數據為37%；原因包括經濟障礙、對世界局勢的擔憂，或者單純不想要小孩；而許多想要小孩的年輕人，他們生小孩的時間比前幾代要晚。

然而，最近頂客族也引起部分反彈，在社群媒體上，家長爭論他們做的大部分事情與頂客族相同，只是帶著孩子，網路評論員和喜劇演員也用頂客族當作素材。

「雙薪水、無子女」的頂客族家庭愈來愈多，並在社群媒體上大方擁抱這一標籤。圖為一對...
「雙薪水、無子女」的頂客族家庭愈來愈多，並在社群媒體上大方擁抱這一標籤。圖為一對夫妻蓋上毛毯，坐在小卡車後面看日落。（路透）

社群媒體 密西根州 TikTok

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