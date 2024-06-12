托兒費1年逾萬元 34年來漲幅263%

最新數據顯示，國內托兒費用數十年來不斷上揚，漲幅幾乎是通膨率的兩倍，達到263%。(美聯社)

會計專業服務公司畢馬威(KPMG)最新公布的統計數據顯示，國內托兒費用數十年來不斷上揚，漲幅幾乎是通膨率的兩倍，達到263%。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，畢馬威(KPMG)上月底公布的最新統計數據顯示，從1990年到2024年4月，這34年間日間托兒所與學前班的費用上漲263%，但是消費者物價指數同期上漲率為133%，研究人員指出：「在疫情 爆發前，蠢蠢欲動的兒童保育危機就已達到白熱化程度。」

而根據維權團體Child Care Aware在2022年的數據，美國家庭平均每年托兒費要花1萬1000元，等於從1991年以來暴增近250%。

畢馬威首席經濟學者斯旺克(Diane Swonk)表示，儘管國內失業率已經大幅改善，但高昂的托兒費用仍是國人對未來經濟悲觀的關鍵原因；她說：「托兒費真的是當前家長們面臨的最大難題，我可以說他們也是30歲世代中人數占比最多的。」並進一步解釋道：「每天有1萬2000名千禧世代年滿35歲，他們為了負擔托兒費用而捉襟見肘，這筆費用原本應該可負擔，而政府告訴家長你們應該拿收入7%來付托兒費。」

2月公布的消費者物價指數顯示，2022年12月至去年12月期間，兒童照護費用增加3%，同期學前班和日托費用上漲4.5%。

儘管許多企業已經恢復疫情前工作模式，但是照顧子女的責任仍落在女性身上，統計數據顯示，有6歲以下子女的婦女勞動參與率為69%，相對之下，父親勞動參與率則高達95%；有6至17歲子女的女性勞動參與率78%，男性則為92%。