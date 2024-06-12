托兒費負擔重 拜登川普政策截然不同

學者指出，由於民主黨人與共和黨人在這個問題上存在顯著分歧，未來兒童照護政策的面貌，將取決於誰會贏得總統及國會選舉。(美聯社)

著11月大選臨近，通貨膨脹成為選民關注的首要問題，多年來一般通膨焦點都放在汽油、麵粉、住房等必需品的價格，但對托兒費用飆升卻極少觸及，如今事實正導致數百萬個家庭每月的預算 出現捉襟見肘的象象。

倡議組織Child Care Aware早在2022年就已指出，美國家庭平均每年花在托兒的費用高達1.1萬元。近幾個月，物價上漲速度加快，聯邦勞工統計局的數據顯示，截至今年4月的一年裡，托兒費用上漲了4.1%，超過整體通膨率達半個百分點以上。

有學者指出，由於民主黨人與共和黨人在這個問題上存在顯著分歧，未來兒童照護政策的面貌，將取決於誰會贏得總統及國會選舉。

皮策學院(Pitzer College)政治學教授范西克爾-沃德(Rachel VanSickle-Ward)指出，民主黨的拜登 與共和黨的川普 ，各自提出截然不同的方法。

拜登的作法是由聯邦政府資助，他2021年提出的「重建更美好」(Build Back Better)支出計畫，就包含了托兒補貼，但未能在國會獲得足夠支持。他在今年3月的國情咨文裡計畫開徵「富豪稅」，聲稱將用於支持有托兒需要的家庭。

至於川普的作法，他在2016年競選期間提議為兒童照護提供1200元稅收抵免，入主白宮後將每名兒童的稅收抵免額度擴大到2000元。但無黨派「預算和政策優先事項中心」(Center on Budget and Policy Priorities)分析指出，2500多萬個低收入家庭，根本無法獲得該項稅賦優惠。

拜登競選團隊將兩人政策作了對比，指拜登是要讓每個家庭都能負擔得起托兒照護，相反川普則是讓每個家庭開支增加，同時削減社會安全和醫療保險。

但川普團隊反擊說，由於拜登支出失控，造成物價上漲，實際工資下降，川普是要減輕拜登所造成的通貨膨脹負擔，讓所有美國家庭負擔得起兒童照護。