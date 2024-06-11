野生紅鸛重返佛州 保育人士振奮

野生美洲紅鸛最近在佛州幾處現蹤，令保育人士、科學家及愛鳥人士感到振奮不已。(美國鳥類保護協會官網)

野生美洲紅鸛(American flamingo)近期在佛州 幾處現蹤，令保育人士、科學家及愛鳥人士感到振奮不已。

去年秋季，梅里特島國家野生動物保護區(Merritt Island National Wildlife Refuge)經理拉莫斯(Keith Ramos)聽說有一小群美洲紅鸛降落在保護區，他急忙趕去一睹野外紅鸛的風采，這可說是千載難逢的機會，「我跑過去看，牠們當然離開了。我想我永遠錯過了機會。」；該保護區上一次出現美洲紅鸛是1992年。

但一個月後，當地再度發現紅鸛的蹤跡，另一群更大群的紅鸛現身附近的蚊子潟湖(Mosquito Lagoon)，這些野鳥就像在自己的家園般，整理牠們的羽毛，在沙洲周圍捉蝦。

過去九個月，佛羅里達州各處都出現紅鸛蹤跡。牠們在坦帕灣(Tampa Bay)辦公大樓視線可及的範圍內悠閒地游泳，在薩尼貝爾島(Sanibel Island)附近與鵜鶘一同閒晃，在距離甘迺迪太空 中心幾哩外處與大藍鷺共享沙坑。

紅鸛已經數十年未在這些地方出現，科學家希望這意味著佛州最著名的象徵之一能就此回歸。

研究員認為，這些新來的紅鸛在去年8月隨著伊達利亞颶風(Hurricane Idalia)抵達，可能來自墨西哥 或巴哈馬，過去50年的保育行動幫助紅鸛的群體數從瀕臨絕種的狀態恢復；這不是第一次有強力風暴將紅鸛帶到佛州，但在大多數情況下，紅鸛只待幾日就會離開。

但這一次，牠們留了下來。

本月稍早，保育組織Audubon Florida公布一項2月實地調研的結果，研究記錄了佛州101個野生美洲紅鸛目擊事件，在一周內報告看見紅鸛的人數比1900年代初期以來的任何時候都還要多。這些發現讓愛鳥人士興奮不已。