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服務犬有助緩解退伍軍人PTSD 「副作用最小的良藥」

編譯陳韻涵／綜合報導
陸軍退役士官阿奎爾(Joe Aguirre)和他的服務犬蒙格。服務犬被訓練成能辨識退伍軍人的身體壓力徵兆，賣萌觸碰以中斷服務對象的恐慌和噩夢。(美聯社)
陸軍退役士官阿奎爾(Joe Aguirre)和他的服務犬蒙格。服務犬被訓練成能辨識退伍軍人的身體壓力徵兆，賣萌觸碰以中斷服務對象的恐慌和噩夢。(美聯社)

國家衛生研究院(NIH)資助的小型研究顯示，經過特殊訓練的服務犬有助緩解退伍軍人的創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，堪稱「副作用最小的良藥」。研究人員希望這項4日發表於「美國醫學會期刊網路開放版」(JAMA Network Open)的研究成果，能增進軍人福祉。

此研究利用非營利組織「K9s For Warriors」提供的服務犬，讓犬隻接受三周的團體訓練課，接著與退伍軍人配對；服務犬被訓練成能辨識退伍軍人的身體壓力徵兆，賣萌觸碰以中斷服務對象的恐慌和噩夢。

此研究比較有服務犬陪伴的81名退伍軍人，以及還在等候配對的75名退伍軍人，接著由心理學博士生在不知道誰有服務犬的情況下，分析受試對象的PTSD症狀。

結果顯示，三個月後，兩組人的PTSD症狀都有所改善，但有服務犬陪伴的對象改善幅度較大。

退伍軍人事務部(VA)發言人海耶斯(Terrence Hayes)表示，VA將評估此研究及服務犬的效能，致力為服役人員提供有科學證據的高品質醫護服務。

研究作者、亞利桑納大學獸醫學院的研究副院長梅姬‧歐海爾(Maggie O'Haire)表示，研究人員的一大目標是「為逐漸流行的做法提供證據」。

但研究人員並尚不清楚是否「只要有狗陪伴」，就會改善退伍軍人的PTSD；兩組對象中，有40%的退伍軍人有養狗，且不一定是研究分配到的服務犬。此外，所有受試對象都持續接受其他PTSD治療。

歐海爾表示，服務犬必須被視為補充療法，而非獨立療法。她說：「當既有療法搭配補充治療，可強化療效並減輕患者的症狀。」

VA表示，退伍軍人罹患PTSD的機率比平民高，29%的伊拉克戰爭退伍軍人畢生都飽受噩夢、回憶、麻木影響，或始終處於緊張狀態。

曾派駐伊拉克的陸軍國民兵克蘭蕭(Dave Crenshaw)表示，他2016年在執法單位臥底時被診斷罹患PTSD，服用抗憂鬱藥物的效果有限。他說：「我幾乎每晚半夜都滿身大汗的驚醒。」

41歲的克蘭蕭2019年遇見服務犬達克(Doc)，讓他感覺「一切都會好起來」。

克蘭蕭表示，達克常在他有自覺之前，便察覺他的不安並接近他。

如今，克蘭蕭已經不用再吃藥，真正享受退休生活。他形容達克讓他的生活回歸正軌，「這是副作用最小的最佳藥物」。

研究顯示，經過特殊訓練的服務犬有助緩解退伍軍人的創傷後壓力症候群(PTSD)症狀...
研究顯示，經過特殊訓練的服務犬有助緩解退伍軍人的創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，堪稱「副作用最小的良藥」。(美聯社)

退休 國民兵 退伍軍人事務部

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