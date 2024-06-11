非人道繁殖4000隻米格魯 重罰3500萬元

有關當局2022年在維州的犬隻繁殖場中救出4000隻米格魯，當初牠們全都被養在缺乏充足獸醫照料、空間狹小、食物短缺的髒亂環境中。(路透)

司法部 和聯邦環保署(EPA)月初根據「動物福利 法」(Animal Welfare Act)宣布歷來最高額罰款，裁罰非人道飼養4000隻米格魯(beagles)小獵犬的維吉尼亞州 繁殖場「Envigo」刑事罰金、強制捐款和改善設備費用共逾3500萬元。

EPA執法及稽查辦公室(OECA)副局長烏爾曼(David Uhlmann)表示，「Envigo違反淨水法(Clean Water Act)，傷害公眾健康及其照顧的動物福祉，加劇動物福利犯罪的心碎本質。」

烏爾曼說：「在這宗史無前例的動物福利案件中，每個受害者都應該獲得更好的待遇，包括員工、米格魯、環境和該社區。Envigo的空前罰款中，每一元都是該公司應得的。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「動物福利法」屬於聯邦法律，規定用於教育、研究或販售的籠飼動物的最低照顧標準。

Envigo繁殖場已關閉，當局2022年從中救出4000隻米格魯，當初他們被養在缺乏充足獸醫照料、空間狹小、食物短缺的髒亂環境中。

當局救出的4000隻米格魯之一，後來被人道組織收容，等候被領養。(路透)

EPA表示，Envigo母公司Inotiv將償付3500萬元，並接受監督，改善營運狀況。

負責經營繁殖場的Envigo全球服務(Envigo Global Services)坦承共謀違反淨水法，未裝設廢水處理系統，讓該繁殖場的員工和狗接觸遭糞便汙染的髒水。

另一家公司Envigo RMS承認共謀違反動物福利法，未聘雇充足獸醫和員工並提供安全的生活環境。