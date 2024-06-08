遠距醫療方便又省時 可與親自赴醫院就診相輔相成

遠距醫療節省時間，提供更多醫療選擇。（美聯社）

新冠疫情 期間帶動遠距醫療，就醫可省去舟車勞頓的麻煩，不過仍無法完全取代赴醫院看診的功能。專家建議，民眾就醫應在兩者取得平衡，相輔相成，才是獲得妥善醫療的最佳方式。

美聯社報導，2020年新冠疫情爆發後，遠距醫療出現爆炸式成長，民眾利用手機、平板電腦或電腦與院方視訊系統連線，直接與醫師商討病情、確認檢查結果與後續治療，適合新疾病的診斷或需要長期治療的慢性病。

遠距醫療的優點還有節省時間、提供更多醫療選擇，對於住家附近沒有醫療院所、沒時間看診或缺乏交通工具的患者來說，尤其重要。

不過遠距醫療並非毫無缺點，因為仰賴安全且快速的網路連線，但是某些病患或醫生可能缺乏相關設備；同時需要保有個人隱私的特定空間與時間，例如圖書館 、餐廳等公共場所就不適合，也無法在開車、走路、吃飯的同時與醫師交談。

美國家庭醫師學會(American Academy of Family Physicians)董事成員、家庭醫師李傑伊(Jay Lee)認為，遠距醫療除了有安全疑慮，還容易分散患者與醫師的注意力。

另外若有需要進行身體檢查，也不適合遠距醫療，例如有泌尿道感染的患者若只透過遠距醫療，根本無法接受超音波檢查，就無法得知其實是膽囊出問題；加上若有持續治療的需要，也不宜採用遠距醫療。

不過，提倡遠距醫療的「互聯網護理聯盟」(Alliance for Connected Care)創辦人卓巴克(Krista Drobac)直言：「沒有那麼多兒科醫師能夠處理所有可能影響兒童病患的不同情況。」