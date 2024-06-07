病例大增 美國11%兒童、青少年有過動症

最新研究顯示，全美兒童、青少年罹患「注意力不足過動症」(ADHD)人數與2016年相比，增加至少100萬例，平均每9人就有1名病例。(歐新社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )最新研究顯示，全國兒童、青少年罹患「注意力不足過動症」(ADHD)人數與2016年相比，增加至少100萬例，平均每9人就有1名病例，約11%，值得注意。

CDC的研究數據來自4萬5000多位家長對2022年「全國兒童健康調查」(NSCH)的回覆，發現年齡介於3至17歲的兒少，有700萬人被診斷罹患ADHD，占全美兒少人數九分之一，較2016年增加100萬人。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這些ADHD患者中有58.1%屬於中度或重度，而且77.9%還患有至少一種併發症，包括焦慮或憂鬱等心理健康問題以及學習障礙、語言發展遲緩等發育問題。

報導指出，ADHD是一種注意力困難、過動或容易衝動的疾病，自童年開始，症狀可能持續至成年，包括話多、插嘴、坐立難安、身體蠕動、干擾他人、不易相處，還有粗心大意、健忘以及上課愛發呆等。

醫界目前治療ADHD患者，多施以行為管理、認知行為與統合訓練等行為療法，輔以藥物治療，但研究發現只有約半數(53.6%)患者去年曾服藥；44.4%則是接受行為療法；近三分之一兒少(30.1%)沒有接受過任何治療；此外，12歲至17歲青少年接受治療的比率較6至11歲兒童更低。

根據報導，ADHD兒少無法獲得妥善治療原因之一是藥物短缺造成，「美國醫療系統藥劑師協會」(American Society of Health-System Pharmacists)指出，ADHD處方藥「阿得拉爾」(Adderall)因藥廠生產延誤，自2022年底開始缺貨，聯邦食品藥物管理局(FDA)也表示2024年需求增加，缺藥情況更嚴重。