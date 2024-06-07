我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

受地理、經濟因素影響… 疫後追趕課業 數百萬學生未趕上進度

編譯徐薏茹／綜合報導
據哈佛大學和史丹福大學研究分析，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。(美聯社)
據哈佛大學和史丹福大學研究分析，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。(美聯社)

全國教師正努力彌補四年前各級學校因新冠疫情關閉後造成的課業損失，並開始取得進展，讓學生重回軌道；然而受到地理和經濟因素影響，改善進度緩慢且不平等，數百萬名學生幾乎沒有或未有進展，尤其是來自邊緣化族群學生。

據哈佛大學、史丹福大學研究員針對各州與全國考試成績所做的分析報告「教育恢復計分卡」(Education Recovery Scorecard)顯示，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。

但是在維吉尼亞等九個州，2022-23學年的閱讀成績持續下滑，先前在疫情期間閱讀成績便已經下降。

各州已經使用聯邦在疫情期間提供的1900億元援助資金，幫助學生趕上學習進度，但這些資金將在今年稍晚耗盡。

哈佛經濟學者凱恩(Thomas Kane)指出，學習進度還未完全復原，「各州需要開始計畫今年9月聯邦資金用完時該怎麼做，我覺得實際開始討論的州很少。」

維吉尼亞州議員去年批准額外4.18億元經費，以加快恢復學習進度；麻州政府撥出320萬元，為四年級和八年級學習落後的學生提供數學輔導，以及800萬元用於讀寫輔導。

但在其他進展落後的州，卻很少改變策略或增加支出以加快進步的州很少。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)呼籲，各州政府應在聯邦經費用完後繼續提供資金，為學生提供額外的學習幫助，「我們現在不能停止，各州需要認可這些干預措施是有效的。」

如果無法讓學生重回軌道，可能導致嚴重後果，哈佛和史丹福的研究員發現，考試成績較高的群體未來收入較高、被逮捕和坐牢機率更低；如果疫情間的障礙成為永久性，此陰影可能會伴隨學生一生。

「教育恢復計分卡」追蹤的州，2022年至2023年數學成績至少都有一些進步，阿拉巴馬是唯一數學成績超過2019年水平的州；同時，維吉尼亞、內華達、加州、南達科他、懷俄明、印第安納、奧克拉荷馬、康乃狄克和華盛頓州則出現閱讀成績下滑。

全國教師正努力彌補四年前各級學校因新冠疫情關閉後造成的課業損失，並開始取得進展，...
全國教師正努力彌補四年前各級學校因新冠疫情關閉後造成的課業損失，並開始取得進展，讓學生重回軌道。(美聯社)

疫情 維吉尼亞州 加州

上一則

10州乳牛染上禽流感 5州已展開撲殺

下一則

行凶過程不到5秒 俄州女隨機刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

延伸閱讀

惡血荷姆斯提上訴 法院6/11開庭審理

惡血荷姆斯提上訴 法院6/11開庭審理
喬州總統學者獎李翰翔 今秋入讀史丹福

喬州總統學者獎李翰翔 今秋入讀史丹福
雙親都是數學老師 宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌

雙親都是數學老師 宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌
挺巴哈佛生教堂辦畢典 高層怒：教堂非示威地

挺巴哈佛生教堂辦畢典 高層怒：教堂非示威地

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初