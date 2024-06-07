受地理、經濟因素影響… 疫後追趕課業 數百萬學生未趕上進度

據哈佛大學和史丹福大學研究分析，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。(美聯社)

全國教師正努力彌補四年前各級學校因新冠疫情 關閉後造成的課業損失，並開始取得進展，讓學生重回軌道；然而受到地理和經濟因素影響，改善進度緩慢且不平等，數百萬名學生幾乎沒有或未有進展，尤其是來自邊緣化族群學生。

據哈佛大學、史丹福大學研究員針對各州與全國考試成績所做的分析報告「教育恢復計分卡」(Education Recovery Scorecard)顯示，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。

但是在維吉尼亞等九個州，2022-23學年的閱讀成績持續下滑，先前在疫情期間閱讀成績便已經下降。

各州已經使用聯邦在疫情期間提供的1900億元援助資金，幫助學生趕上學習進度，但這些資金將在今年稍晚耗盡。

哈佛經濟學者凱恩(Thomas Kane)指出，學習進度還未完全復原，「各州需要開始計畫今年9月聯邦資金用完時該怎麼做，我覺得實際開始討論的州很少。」

維吉尼亞州 議員去年批准額外4.18億元經費，以加快恢復學習進度；麻州政府撥出320萬元，為四年級和八年級學習落後的學生提供數學輔導，以及800萬元用於讀寫輔導。

但在其他進展落後的州，卻很少改變策略或增加支出以加快進步的州很少。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)呼籲，各州政府應在聯邦經費用完後繼續提供資金，為學生提供額外的學習幫助，「我們現在不能停止，各州需要認可這些干預措施是有效的。」

如果無法讓學生重回軌道，可能導致嚴重後果，哈佛和史丹福的研究員發現，考試成績較高的群體未來收入較高、被逮捕和坐牢機率更低；如果疫情間的障礙成為永久性，此陰影可能會伴隨學生一生。