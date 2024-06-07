受地理、經濟因素影響… 疫後追趕課業 數百萬學生未趕上進度
全國教師正努力彌補四年前各級學校因新冠疫情關閉後造成的課業損失，並開始取得進展，讓學生重回軌道；然而受到地理和經濟因素影響，改善進度緩慢且不平等，數百萬名學生幾乎沒有或未有進展，尤其是來自邊緣化族群學生。
據哈佛大學、史丹福大學研究員針對各州與全國考試成績所做的分析報告「教育恢復計分卡」(Education Recovery Scorecard)顯示，全國學生在過去一學年中彌補了疫情期間數學課業損失的三分之一，以及閱讀進度損失的四分之一。
但是在維吉尼亞等九個州，2022-23學年的閱讀成績持續下滑，先前在疫情期間閱讀成績便已經下降。
各州已經使用聯邦在疫情期間提供的1900億元援助資金，幫助學生趕上學習進度，但這些資金將在今年稍晚耗盡。
哈佛經濟學者凱恩(Thomas Kane)指出，學習進度還未完全復原，「各州需要開始計畫今年9月聯邦資金用完時該怎麼做，我覺得實際開始討論的州很少。」
維吉尼亞州議員去年批准額外4.18億元經費，以加快恢復學習進度；麻州政府撥出320萬元，為四年級和八年級學習落後的學生提供數學輔導，以及800萬元用於讀寫輔導。
但在其他進展落後的州，卻很少改變策略或增加支出以加快進步的州很少。
教育部長卡多納(Miguel Cardona)呼籲，各州政府應在聯邦經費用完後繼續提供資金，為學生提供額外的學習幫助，「我們現在不能停止，各州需要認可這些干預措施是有效的。」
如果無法讓學生重回軌道，可能導致嚴重後果，哈佛和史丹福的研究員發現，考試成績較高的群體未來收入較高、被逮捕和坐牢機率更低；如果疫情間的障礙成為永久性，此陰影可能會伴隨學生一生。
「教育恢復計分卡」追蹤的州，2022年至2023年數學成績至少都有一些進步，阿拉巴馬是唯一數學成績超過2019年水平的州；同時，維吉尼亞、內華達、加州、南達科他、懷俄明、印第安納、奧克拉荷馬、康乃狄克和華盛頓州則出現閱讀成績下滑。
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