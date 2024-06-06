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通膨衝擊業績 目標、沃爾瑪等降價求生 入夏有便宜可撿

記者張聲肇／綜合報導
目標百貨從5月起，為5000種商品陸續降價。（美聯社）
目標百貨從5月起，為5000種商品陸續降價。（美聯社）

目標、沃爾瑪等零售業巨擘明白，通膨衝擊消費者，也衝擊它們的業績，於是紛紛祭出折扣，希望吸引人潮，再造買氣。國殤日放假期間從網路和店面發現折扣的消費者，入夏或可繼續慶祝「折扣」行情。

飆升了幾年的物價，今年終於趨緩，但趨緩程度仍不夠讓消費者再度打開荷包，因為漲價的不只是日用三餐必需品，房租、汽車保險等經常性支出也在漲。

沃爾瑪、梅西百貨和拉夫勞倫（ Ralph Lauren）服飾等最新財報雖然看出，消費者照常出手大方，麥當勞、星巴克、家庭站(Home Depot) 等零售大商的主管卻觀察到，民眾比以前更具「價格意識」，更挑剔，不是延後購買，就是改買商店自家品牌的東西，或專找打折貨。

全球資料顧問公司經理桑德斯（Neil Saunders）說，零售商明白，再不停下漲價的腳步，會很難保住現有的客戶。「消費者真受夠了通貨膨脹，於是對於到哪裡買、如何買、多少錢才買等問題，都會精打細算。」

他說，最近幾家大零售連鎖店一口氣降低數千商品的價格，應該是它們行銷策略的「一大轉變」，因為過去兩三年，它們都在談物價如何上漲，現在卻大砍標價，這是通膨穩住腳步以來第一波「價格戰」。

沃爾瑪近幾個月陸續調低近7000樣商品的售價。(美聯社)
沃爾瑪近幾個月陸續調低近7000樣商品的售價。(美聯社)

靠高收入客戶穩住業績的沃爾瑪，近幾個月陸續調低近7000樣商品的售價，包括28盎司的布希烤豆（Bush's baked beans）從2.48元降為2.22元，每罐12盎司24罐裝低糖可樂也從14.28元降為12.78元，造福中低收入消費者。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）說：「我們要在低廉價格和管理利潤方面都領先。」

不甘落後的目標百貨也從5月起，為5000種商品陸續降價。Clorox香味紙巾從每包5.79元降到4.99元，哈吉斯（Huggies ）嬰兒擦紙也從1.19元減為0.99元。

連鎖廉價超市Aldi也表示為250種商品降價，包括夏季受歡迎的烤肉和野餐用品，直到勞工節。美工材料店Michaels的折扣從15%到40%不等，目的是要物價回到2019年的水準。

沃爾瑪 低收入 梅西百貨

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