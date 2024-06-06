商業詐騙當道 Best Buy最常被冒名 FTC列防詐祕訣

美國聯邦貿易委員會公布2023年被冒充品牌排行榜，電子產品零售商百思買及其技術協助夥伴Geek Squad高居榜首。(美聯社)

商業詐騙時有所聞。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 公布2023年被冒充品牌排行榜，電子產品零售商 百思買 (Best Buy) 及其技術協助夥伴Geek Squad高居榜首，其次依序是線上零售商亞馬遜 (Amazon)、電子付款業者PayPal。詐騙者透過電話、電郵和社群媒體 等行騙，每年騙取10億餘元。

FTC稱，全美消費者2023年共約提出5萬2000起百思買或Geek Squad詐騙投訴；詐騙者透過電郵聯絡消費者，例如告知一項從未註冊的電腦服務即將續訂，金額高達數百元。

消費者去年提報百思買和Geek Squad相關詐騙共約損失1500萬元。

百思買聲明表示，詐騙手法日趨複雜，該公司擁有專家團隊和大量資源致力防止詐欺，並教育消費者如何發現警告訊號、保護自己，敦促顧客打專線舉報可疑詐欺。

消費者被冒充微軟(Microsoft)和雜誌促銷公司Publishers Clearing House的詐騙者騙走更多錢；FTC稱，共計損失1.09億元。

詐騙者也常冒充亞馬遜、PayPal、網路安全技術業者NortonLifeLock、蘋果(Apple)、Comcast Xfinity、美國銀行(Bank of America)和富國銀行(Wells Fargo)。

消費者稱，最常透過電郵和電話被鎖定攻擊，也會在臉書(Facebook) 、 Instagram等社群媒體上收到虛假的網路購物推銷訊息。

FTC列出若干祕訣以避免被騙。

一：付款給不認識的人之前務必三思，對方製造緊迫感時更要提高警覺；FTC說，任何催促匯款、買禮卡或投資加密貨幣的人幾乎肯定是騙子。

二：收到預期外的訊息時千萬不要點擊連接，也不要相信來電顯示，應化被動為主動，透過業者官網的聯絡資訊聯絡。

三：要知道合法企業絕不會要求透過禮卡、加密貨幣、匯款或支付應用程式付款，遇到任何要求以這些形式付款的人務必提高警覺。