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小甘迺迪搭檔、華裔女律師夏納翰 被揭濫用毒品黑歷史

記者胡玉立／綜合報導
獨立總統候選人小甘迺迪，今年3月宣布夏納翰為競選搭檔。（路透）
獨立總統候選人小甘迺迪，今年3月宣布夏納翰為競選搭檔。（路透）

獨立總統候選人小羅伯．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的競選搭檔、也就是有華裔血統的38歲前矽谷律師夏納翰(Nicole Shanahan)，日前被紐約時報等媒體爆出昔日「黑歷史」；其中包括她與谷歌創始人布林(Sergey Brin)結婚又離婚的五年內，常參加矽谷派對，以吸食古柯鹼、氯胺酮（ketamine）和致幻劑等娛樂用藥物出名。

紐約時報的長篇報導採訪了20多人並提到，夏納翰2014年8月與首任丈夫、一名科技投資者結婚27天後離婚，2018年與布林結婚至2023年離婚的過程中，均曾威脅要傷害自己。

紐時報導，夏納翰2021年初曾在邁阿密一次聚會上，因使用毒品和酒精喝得酩酊大醉，需要靜脈注射。同年12月，夏納翰在一場邁阿密聚會上與布林的老友、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）一同服用氯胺酮，然後一起消失了幾個小時。知情人士稱，夏納翰後來告訴布林，她與馬斯克發生性關係。法庭文件顯示，聚會後大約兩周，布林和夏納翰就分居了。

夏納翰會成為億萬富翁，主要是因她與谷歌創辦人布林（右）離婚分得的錢。（路透）
夏納翰會成為億萬富翁，主要是因她與谷歌創辦人布林（右）離婚分得的錢。（路透）

夏納翰會成為億萬富翁，大多歸因她去年與布林離婚。每日野獸報（Daily Beast) 指出，布林去年曾進行過一筆價值逾8億元的神秘轉讓，多位律師認為那應是從離婚協議所獲的錢。

紐時報導認為，夏納翰的競選傳記「簡化並美化了她的部分生平」。例如，小甘迺迪競選團隊聲稱，夏納翰曾獲加州私立高中體育獎學金，但校方只承認曾給予夏納翰經濟援助。夏納翰為了將自己描繪成慈善典範，2021年花了20多萬元聘請攝影師拍攝生活照，刊在「舊金山雜誌」（San Francisco Magazine ）一篇名為「夏納翰的美好奮鬥」文章中。

報導引述消息人士的話稱，夏納翰在未經嚴格審查情況下，3月被小甘迺迪宣布為競選搭檔。主要是小甘迺迪團隊需要競選資金，資產逾10億元的夏納翰可以提供充足金錢。

夏納翰被宣布為小甘迺迪副手次日，就捐出200萬元團隊競選經費。最近她在一次籌款活動中，又宣布向競選活動捐贈800萬元。

紐約時報 馬斯克 矽谷

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