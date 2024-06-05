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連7年居白手起家女富豪榜首 韓卓克斯身家逾200億

記者胡玉立／綜合報導
現年77歲的女強人黛安‧韓卓克斯，連續第七年榮登「富比世」美國白手起家女性富豪榜榜首，淨資產估計為209億元。(取材自X)
現年77歲的女強人黛安‧韓卓克斯，連續第七年榮登「富比世」美國白手起家女性富豪榜榜首，淨資產估計為209億元。(取材自X)

現年77歲的女強人黛安‧韓卓克斯(Diane Hendricks)連續第七年榮登「富比世」（Forbes）美國白手起家女性富豪榜榜首；她的淨資產估計209億元，幾乎是兩年前公布淨資產的兩倍。

韓卓克斯在威斯康辛州奧西奧（Osseo）一個乳牛場長大，她去年告訴「富比世」雜誌，早在她10歲時，就望向窗外想著：「我既不想當農夫，也不想嫁給農夫。」她總想像自己「穿套裝、開好車，在城裡工作」。

韓卓克斯的財富，主要來自於她和丈夫創辦的ABC建材供應公司。(取材自臉書)
韓卓克斯的財富，主要來自於她和丈夫創辦的ABC建材供應公司。(取材自臉書)

韓卓克斯的財富主要來自她的ABC建材供應公司(ABC Supply）。1970年代她遇到屋頂承包商肯·韓卓克斯 (Ken Hendricks) ，兩人結婚並在1982年共同創立ABC Supply。根據公司官網，公司年銷售額1998年首次突破10億元。去年營收204億元，有900多家分店。韓卓克斯的丈夫過世，擔任董事長的她擁有公司100%股份。

韓卓克斯17歲懷孕生子，高中學業在家中完成。與高中戀人結婚三年後，她提出離婚，以單親母親身分到處打零工，最後決心建立房地產仲介事業時，還做過「花花公子」俱樂部的兔女郎服務生。韓卓克斯說：「從那時起，我真正開始思考我的夢想職業，那就是經商。」

成功並非沒有爭議。2016年韓卓克斯首度登上美國白手起家女性富豪榜；同年，「密爾瓦基哨兵周刊」（Milwaukee Journal Sentinel）報導指她「2012年到2014年沒繳過一毛錢州所得稅」，2010年亦然。

但ABC Supply稅務主任比安奇尼（Scott Bianchini）2022年對此表示，這未必違法。根據威州法律，企業可申請成為聯邦S級企業和州C級企業；S級企業交完聯邦稅後，可免繳州稅。

富比世報導，韓卓克斯的企業總部所在地威州伯洛伊特（Beloit），居民不到3萬7000人。她在當地花費數百萬元重建廢棄房產，為該州引入新生意。2017年，韓卓克斯還在當地開設職涯中心，為中學生舉辦技能研討會，主題包括編寫程式、建築等實用技術，讓青少年了解工作價值和職場實況。

富比世 房地產 威斯康辛州

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