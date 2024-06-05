連續服務67年 全球在職最長空服員88歲辭世

美國航空空姐貝蒂·納許服務67年，成為史上空中服勤時間最長的空服員。（美聯社）

全球空中服勤時間最長空服員紀錄保持人、美國航空(American Airlines)空姐貝蒂·納許(Bette Nash)於上個月17日因乳癌病世，享年88歲。

根據紐約時報報導，納許在1957年11月也就是21歲時，考進東方航空 (Eastern Air Lines)當起空姐，一圓飛行夢，67年來從未中斷，締造金氏世界紀錄，成為史上空中服勤時間最長的空服員。

當時正是噴射客機起步階段，納許穿上體面的空姐制服，戴著白手套、腳踩高跟鞋，為機上乘客提供美酒佳餚，餐後還要發放香菸，不過儘管航空業不斷變化，但對空姐的要求仍相當嚴厲。

納許2017年接受華盛頓電視台WJLA訪問時透露：「若體重多出幾磅，就會要求你繼續量體重，如果體重沒有減少，公司就會把你踢出去。」

儘管資歷足夠讓納許挑選航線，但因為有個唐氏症兒子，納許必須每晚回到維吉尼亞州 住處。因此自1961年起固定在華盛頓與波士頓 往返班機上服務，每天凌晨2時10分起床，搭上上午6時起飛的班機，每年還要通過聯邦航空管理局(FAA)規定的安全測驗，終於成為被金氏紀錄認證、全球職業生涯最久的空服員。

納許一躍變成名人，長年往返於華盛頓與波士頓的航線也被暱稱為「納許短跑」(Nash Dash)，在航站大廈不時遇到乘客驚呼：「你是貝蒂納許嗎?!」還索取簽名或拍照留念。

美國航空為慶祝納許服務60年，2017年在雷根國家機場(Reagan National Airport)舉辦慶祝儀式，除了致贈一對鑽石耳環，還捐款1萬元給納許擔任志工的食品銀行。

儀式結束後，納許繼續搭機上班服務旅客，當客機在跑道滑行時，機場出動兩輛消防車向客機灑水，表達對這位堅持崗位的空姐致上最高榮譽。

東方航空經營的東岸航線幾經易主，2015年被美國航空收購，納許也從未正式退休，她在生前曾表示堅持空姐工作，是因為很懷念早期機上特有的魅力；她說：「過去我們會看到很多穿貂皮大衣的貴婦，如今則看到很多穿人字拖的旅客。」