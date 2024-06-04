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海面上升導致北卡海岸被侵蝕…海景房淹塌 屋主撤退

編譯徐薏茹／綜合報導
北卡羅來納州羅丹斯(Rodanthe)社區，因不斷上升的海平面和持續的侵蝕作用使愈來愈多房屋倒塌，迫使一些屋主從沿海地帶撤退。(路透)
北卡羅來納州羅丹斯(Rodanthe)社區，因不斷上升的海平面和持續的侵蝕作用使愈來愈多房屋倒塌，迫使一些屋主從沿海地帶撤退。(路透)

北卡羅來納州羅丹斯(Rodanthe)社區，不斷上升的海平面和持續的侵蝕作用已經使愈來愈多房屋倒塌，迫使一些屋主從沿海地帶撤退。

負責管理哈特拉斯海角國家海岸(Cape Hatteras National Seashore)的國家公園管理局(National Park Service，NPS)指出，當地海洋大道24131號的一棟空屋在28日凌晨倒榻，成為過去四年此處海岸第六棟倒塌的房屋；這棟擁有五間臥室的房屋自1970年以來一直矗立在該處，

當地NPS負責人哈拉克(David Hallac)說，這可能不會是最後一棟，因為該區域的許多房屋靠近海浪，情況危險，「這一情況將持續下去。」

北卡這片海域的海水不斷侵蝕，數十名屋主陷入類似困境。有些人無法採取行動，使他們的投資消失在海洋中，造成公共安全和環境危害，最終導致他們面臨清理的財務問題。

其他人趕著搬遷至更內陸的地方，遠離洶湧的海浪，可能花費數十萬元。

去年秋季還有一些人同意將搖搖欲墜的房屋賣給國家公園管理局，管理局花費70多萬元買下這些房屋後立即拆除，將這些區域改為公共海灘。

一些居民主張，地方官員和國家公園管理局應該更積極行動，保護快速侵蝕的海岸線和附近居民，但與此同時，並沒有簡單的解決方法，部分官員表示住在附近的居民必須承擔一定程度的責任。

戴爾郡(Dare County)去年進行的一項工程評估發現，許多居民想要為該地區做的養灘工作最多可能耗資4000萬元，30年期間維護這片海灘將花費超過1億7500萬元。

相較之下，戴爾郡養灘基金的餘額約600萬元，這代表若缺乏州政府或聯邦政府的大量資金，社區的養灘工作似乎難以立刻執行。

北卡羅來納州 投資 特拉斯

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