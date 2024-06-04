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天災威脅導致保險費上漲…買不到房險 屋主夢魘

編譯陳韻涵／綜合報導
「州農保險」(State Farm)為颶風災民設置的服務攤位；該公司是加州最大的產物保險公司，如今卻因為極端氣候因素宣布退出加州市場。(路透)
「州農保險」(State Farm)為颶風災民設置的服務攤位；該公司是加州最大的產物保險公司，如今卻因為極端氣候因素宣布退出加州市場。(路透)

房屋保險曾是買房必需加購的商品，但受到保險費用調漲和氣候因素造成天災頻傳，愈來愈多屋主發現自己暴露在龐大風險之中。

華盛頓郵報報導，加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)居民潔米‧拉福萊特(Jamie Lafollette)從新聞得知，加州最大產物保險公司「州農保險」(State Farm)不再承保當地物業；她立刻打給保險經紀人確認，結果夢魘成真，而今她正絕望的尋找替代保單。

州農保險表示，拒保的案例僅占所有保單的2%，但仍意味著拉福萊特這類保戶屋主選擇受限。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America, CFA)今年3月根據人口普查局(Census Bureau)兩年一次的2021年住房調查數據分析指出，未投保的房屋比率降低，來到7.4%；CFA住房主任雪倫‧康尼森(Sharon Cornelissen)表示，一旦2023年的數據公告，前述數據肯定會上調。 

大多數沒有保險的房主，是已經還清房貸且毋須再買房屋保險的屋主。

CFA統計，在已繳清房貸的完全擁房者中，其中14%的人沒有保險，而低收入戶和少數族裔的房主面臨更大的風險；而房貸尚未繳清的屋主中，僅2%的人選擇不投保。 

專家表示，此一趨勢受到氣候變遷威脅不斷升高，以及房價漲勢影響，氣候變遷讓保險公司愈賠愈多，推升營業成本。

史坦普全球公司(S&P Global)數據顯示，2023年住宅保險的保費平均上漲11.3%。

產業組織「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)去年第二季發布的「房主對天氣風險的看法」(Homeowners Perception of Weather Risks)報告指出，2022年有12%的房主沒有保險，相較之下，2019年僅5%屋主未保險。

更慘的是，部分保險公司在賠償金額增加的情況下，決定不再承保容易發生災害的地區，讓這些地區的保戶選擇更少、保費更貴。

拉福萊特住家附近為森林地，野火風險日益增加；這種居住環境讓拉福萊特覺得房屋保險有其必要，但她目前取得的報價，每年保費都超過1萬元，甚至高達1萬7000元至2萬5000元，大幅超出她的預算。

加州部分地區因為森林野火風險日益增加，房屋保險費用高達一年1萬7000元至2萬5...
加州部分地區因為森林野火風險日益增加，房屋保險費用高達一年1萬7000元至2萬5000元。(路透)

保險 保費 加州

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